Famosa chica reality nacida en Chile tiene cáncer de cuello uterino: "Me dolía y tenía miedo" - Chilevisión

Nicole "Snooki" Polizzi saltó a la fama mundial en 2009 como una de las figuras más icónicas en la era dorada de los realities de MTV. Según dijo, el diagnóstico tiene buen pronóstico porque fue hecho a tiempo.

La figura televisiva Nicole Polizzi, nacida en Chile y estrella del reality estadounidense Jersey Shore, anunció a través de redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

La celebridad conocida mundialmente como Snooki fue hasta su cuenta de TikTok para señalar que "obviamente no fue la noticia que esperaba, pero tampoco fue la peor noticia, simplemente porque la detectaron tan pronto, gracias a Dios".

Con 4 millones de seguidores, explicó que que los resultados de su biopsia de cono detectaron un adenocarcinoma de cuello uterino en etapa 1, haciendo hincapié en que el diagnóstico temprano permitió un buen pronóstico para la enfermedad.

“Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor”, reconoció. Según contó, llevaba entre tres y cuatro años lidiando con resultados anormales en el Papanicolaou antes de obtener la confirmación.

En el registro, Polizzi llamó a sus seguidoras a no postergar sus controles ginecológicos, pues ella misma admitió que retrasó exámenes por miedo y molestias.

"Tengo 38 años, llevo tres o cuatro años luchando con citologías vaginales anormales, y ahora mírenme. (…) Y en lugar de posponerlo porque no quería ir, me dolía y tenía miedo, simplemente me lo hice. Y ahí estaba, el cáncer estaba ahí. Pero es etapa 1 y es curable”, expresó.

¿Qué es el cáncer de cuello uterino?

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en mujeres, con 660.000 nuevos casos estimados en 2022, informó la Organización Mundial de la Salud.

Casi todos los casos de cáncer de cuello uterino son causados ​​por la infección con tipos oncogénicos del virus del papiloma humano (VPH). El VPH es una infección de transmisión sexual común que puede afectar la piel, la zona genital, el ano y la garganta.

Casi todas las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento, generalmente sin síntomas. En la mayoría de los casos, el sistema inmunitario elimina el virus de forma natural.

La infección persistente con ciertos tipos cancerígenos del VPH puede causar células anormales que pueden convertirse en cáncer. Según la OMS, por lo general, estas células anormales tardan entre 15 y 20 años en convertirse en cáncer.

A cualquier edad, la detección temprana de las mujeres con síntomas, seguida de un tratamiento rápido y de calidad, puede curar el cáncer de cuello uterino. En Chile, la vacuna contra el VPH forma parte de la estrategia de vacunación escolar.