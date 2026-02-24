 Famosa chica reality nacida en Chile tiene cáncer de cuello uterino: "Me dolía y tenía miedo" - Chilevisión
Minuto a minuto
Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de TENS en La Pintana “Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 “Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 17:28

Famosa chica reality nacida en Chile tiene cáncer de cuello uterino: "Me dolía y tenía miedo"

Nicole "Snooki" Polizzi saltó a la fama mundial en 2009 como una de las figuras más icónicas en la era dorada de los realities de MTV. Según dijo, el diagnóstico tiene buen pronóstico porque fue hecho a tiempo.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La figura televisiva Nicole Polizzi, nacida en Chile y estrella del reality estadounidense Jersey Shore, anunció a través de redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

La celebridad conocida mundialmente como Snooki fue hasta su cuenta de TikTok para señalar que "obviamente no fue la noticia que esperaba, pero tampoco fue la peor noticia, simplemente porque la detectaron tan pronto, gracias a Dios".

Con 4 millones de seguidores, explicó que que los resultados de su biopsia de cono detectaron un adenocarcinoma de cuello uterino en etapa 1, haciendo hincapié en que el diagnóstico temprano permitió un buen pronóstico para la enfermedad.

“Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor”, reconoció. Según contó, llevaba entre tres y cuatro años lidiando con resultados anormales en el Papanicolaou antes de obtener la confirmación.

En el registro, Polizzi llamó a sus seguidoras a no postergar sus controles ginecológicos, pues ella misma admitió que retrasó exámenes por miedo y molestias.

"Tengo 38 años, llevo tres o cuatro años luchando con citologías vaginales anormales, y ahora mírenme. (…) Y en lugar de posponerlo porque no quería ir, me dolía y tenía miedo, simplemente me lo hice. Y ahí estaba, el cáncer estaba ahí. Pero es etapa 1 y es curable”, expresó.

¿Qué es el cáncer de cuello uterino?

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en mujeres, con 660.000 nuevos casos estimados en 2022, informó la Organización Mundial de la Salud.

Casi todos los casos de cáncer de cuello uterino son causados ​​por la infección con tipos oncogénicos del virus del papiloma humano (VPH). El VPH es una infección de transmisión sexual común que puede afectar la piel, la zona genital, el ano y la garganta.

Casi todas las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento, generalmente sin síntomas. En la mayoría de los casos, el sistema inmunitario elimina el virus de forma natural.

La infección persistente con ciertos tipos cancerígenos del VPH puede causar células anormales que pueden convertirse en cáncer. Según la OMS, por lo general, estas células anormales tardan entre 15 y 20 años en convertirse en cáncer.

A cualquier edad, la detección temprana de las mujeres con síntomas, seguida de un tratamiento rápido y de calidad, puede curar el cáncer de cuello uterino. En Chile, la vacuna contra el VPH forma parte de la estrategia de vacunación escolar.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

“Cada noche morimos...”: El mensaje de Cathy Barriga previo a proceso judicial suyo y de su marido

La exalcaldesa de Maipú arriesga más de 23 años de cárcel en el marco de la investigación por cuatro delitos de corrupción.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026