“Le va a ir mal, te la canto”: Vasco Moulian vaticina fracaso de Esteban Düch en Viña 2026 - Chilevisión

El comentarista lanzó duras críticas en contra del comediante venezolano en la previa de su estreno en la Quinta Vergara e incluso no cree que le vaya bien con el público viñamarino.

Vasco Moulian arremetió contra Esteban Düch en la previa de su presentación esta noche en el Festival de Viña 2026.

El crítico analizó en Contigo en la Mañana lo que le tocará enfrentar al comediante venezolano en su debut en el escenario de la Quinta Vergara y le auguró un poco ausipicio panorama.

“Yo siempre lo he encontrado malo, pueden buscar una rutina y no nos vamos a reír. Lo encuentro soberbio y tonto”, aseguró.

Moulian también argumentó que “su estrategia es torpe, torpe, torpe y le va a ir mal hoy. Te lo canto, por gil”.

“Lo encuentro fome ”

El jurado de Fiebre de Baile insitió en que el humor de Esteban Düch es "aburrido" y no le producen risa los chistes de sus rutinas.

“He visto las rutinas. El mejor argumento es que yo he visto las rutinas y no me hace reír, bueno a mí no me hace reír nadie. Lo encuentro fome”, insitió.

“La típica rutina... Mi vecino que es venezolano podría contarme lo mismo, con los mismos chistes”, agregó.

Finalmente, en caso de que lo lleguen pifiar adelantó que “yo me voy divertir porque encontrar bueno a un tipo como George Harris que además nos ha hecho mucho daño como país...”.