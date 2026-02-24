“Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio - Chilevisión

Cristián Díaz tuvo una discusión por un estacionamiento en dicho sector y fue agredido en la cabeza con el fierro de una gata hidráulica. Estuvo 14 días en la UCI de la Posta Central en riesgo vital.

Durante la noche de este lunes se confirmó la muerte de Cristián Díaz, el hombre que fue golpeado con un fierro en la cabeza tras una pelea por un estacionamiento en el barrio 10 de Julio, Santiago Centro.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, cuando la víctima fue atacada con el fierro de una gata hidráulica, causándole lesiones que lo dejaron en riesgo vital en la Posta Central.

Murió hombre que fue agredido con un fierro en la cabeza

La noticia del deceso fue entregada por la esposa de Cristián, Victoria Arancibia, quien señaló: "Me arrebataron al amor de mi vida, al padre de mis hijas. ¡Este dolor que siento no se lo doy a nadie!".

En esa misma línea, agregó: "Fuiste un excelente papá y esposo. ¡Eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear en esta tierra! Te entregué cada día todo mí, amor. Te demostré hasta el final de tu lucha cuánto te amo".

"Amor mío, no sabes la falta que me harás, ¡extrañaré todo de ti! (...) Fuiste maravilloso conmigo, que me dejaste cosas lindas, me enseñaste a madurar y muchas cosas más, amor. (...) Vuela alto, vida mía. Te ganaste el cielo por ser el mejor hombre del mundo", indicó Verónica.

Por su parte, Ariel Meneses, primo de Cristián, comentó en sus redes sociales: "Mi primo falleció el día de hoy después de 14 días luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Posta Central, después de ser atacado por una lacra de esta sociedad".

"Queremos justicia para Cristián", sentenció Ariel, mientras que Veronica prometió: "Haré justicia por tu muerte", dado que hasta la fecha aún no hay información relacionada con el paradero de la persona que atacó a Díaz.

Revisa las publicaciones en redes sociales: