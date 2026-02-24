 “No nos llamen más”: Integrante de Reggaeton Boys alzó la voz tras investigación a Gyvens Laguerre por sicariato - Chilevisión
24/02/2026 12:40

“No nos llamen más”: Integrante de Reggaeton Boys alzó la voz tras investigación a Gyvens Laguerre por sicariato

David Versailles hizo hincapié en que Gyvens no forma parte de la agrupación hace años y aseguró que ser vinculados a él, afecta gravemente de manera laboral y por ende, también en lo económico.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, David Versailles alzó la voz tras la detención del exintegrante de Reggaetón Boys, Gyvens Laguerre, quien está siendo investigado por su presunta participación en el asesinato del empresario Jaime Solanes.

Versailles dejó en claro que Gyvens ya no forma parte del grupo, dado que su separación definitiva se dio en 2010, y aseguró que ni él ni Pierre, el otro integrante del grupo musical, saben detalles sobre lo que ocurre con el caso de su excompañero.

¿Qué dijo David Versailles?

A través de su cuenta de Instagram, Versailles señaló: "Este fin de semana, esto (su teléfono) no para de sonar. Llamadas de la prensa, mensajes de WhatsApp, la prensa buscando a Pierre y a mí para tener entrevistas sobre lo que está pasando con nuestro excompañero".

En esa misma línea, agregó: "Es penoso porque Pierre y yo hemos estado remando, sacando temas y videos, haciendo giras por todas partes, haciendo lo que sabemos hacer".

"Al final es penoso porque nosotros estamos tratando de salir adelante y remando porque nosotros vivimos de eso, mi familia vive de la música, de eso", indicó David, quien además recalcó que con ese dinero paga colegiaturas y universidades para sus hijos.

Por otro lado, Versailles ahondó en las consecuencias laborales y económicas que le generan tanto a él como a Pierre el ser vinculados como agrupación musical a Gyvens, cuando este último aparece involucrado en temas delictuales.

"Hace un año pasó un incidente con Gyvens. Estuvimos casi 3 meses sin pega, ¿y saben por qué? Porque cuando pasa algo con él y ponen la foto de los tres (...) eso nos afecta, obviamente", comentó David.

Este episodio tiene relación con la detención de Gyvens en 2025 por circular en un vehículo que contaba con encargo por robo: "No nos llamen más, no estamos ni ahí con el tema que está pasando, no es con nosotros, la persona involucrada tiene nombre, apellido y fotos", cerró.

