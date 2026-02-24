Hallan cadáver de excursionista de 18 años en Parque Llenquimau en Cochamó: Habría caído 60 metros - Chilevisión

La investigación quedará en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Tras varios días de operativo, personal del GOPE de Carabineros finalmente halló y rescató el cadáver del excursionista cuyo rastro se había perdido el pasado fin de semana en el parque Llenquimau, en Cochamó, Región de Los Lagos.

De acuerdo a información preliminar, la víctima de 18 años había ingresado al recinto privado con la intención de recorrer el sendero que conecta con el volcán Yates.

Sin embargo, tras varias horas sin saber de su paradero y no haber tomado contacto con su familia, se presentó una denuncia por presunta desgracia.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Lo anterior motivó un despliegue de Carabineros por la zona, en el que se halló el cuerpo y se estableció la primera hipótesis: se presume que el joven se precipitó por una altura aproximada de 60 metros, por causas aún no esclarecidas.

Tras el hallazgo, personal especializado rescató el cuerpo sin vida "en una operación dificultosa, de más de 12 horas y en un terreno de difícil acceso", indicó la institución.

Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolle la investigación e inicie las diligencias para establecer la dinámica de los hechos.