Fin al misterio: Kel Calderón rompió el silencio y aclaró si se ha intervenido su rostro - Chilevisión

La influencer, modelo y empresaria ha sido objeto de especulaciones en redes sociales debido a supuestas intervenciones en su rostro. Sin embargo, ella misma salió al paso y contó qué ha hecho en su cara.

Los últimos meses, Kel Calderon ha sido tendencia en redes sociales por unas supuestas intervenciones estéticas en su cara, puesto que muchos internautas han asegurdado que la influencer ha retocado su rostro en varias ocasiones.

Ahora, luego de varias publicaciones virales en redes como X y TikTok, la propia empresaria rompió el silencio y contestó directamente a las especulaciones sobre los presuntos procedimientos a los que se habría sometido.

"No tengo la menor idea porque las personas piensan que mi cara está tan diferente", comenzó sincerando. "Me parece muy gracioso porque no me he hecho ningún procedimiento invasivo (me pongo vitaminas, exosomas y me he puesto botox en las marcas de la frente)".

Calderón continuó y aseguró que no tendría problema en reconocer eventuales intervenciones. "Nunco he tenido dramas con contar las cosas que me hago (las boobies por ejemplo)", escribió.

"Obviamente he ido creciendo y siento que a veces la gente espera que siga teniendo la misma cara cuando tenía 18 años”, reflexionó en la red social. Para finalizar, expresó que es cosa de cada uno el modificar o no alguna parte del puerto.

“Creo que al final es una decisión tan personal, que mientras te guste a ti, está perfecto. Y la opinión del resto queda para el resto. Me da curiosidad de dónde lo sacan, pero no me molesta”, remató.

Mira la historia a continuación: