 Fin al misterio: Kel Calderón rompió el silencio y aclaró si se ha intervenido su rostro - Chilevisión
Minuto a minuto
Habría sido por una herencia: Las fotos que vinculan a Gyvens con plan criminal junto a exsuegro Presidente electo Kast nombra a ex general del Ejército como subsecretario de las FFAA Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar” Canciller rechaza dichos de embajador de EEUU: “Chile no puede ser utilizado como territorio en disputa” Joaquín Lavín podrá ser formalizado: Corte Suprema acoge desafuero de diputado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/02/2026 22:43

Fin al misterio: Kel Calderón rompió el silencio y aclaró si se ha intervenido su rostro

La influencer, modelo y empresaria ha sido objeto de especulaciones en redes sociales debido a supuestas intervenciones en su rostro. Sin embargo, ella misma salió al paso y contó qué ha hecho en su cara.

Publicado por CHV Noticias

Los últimos meses, Kel Calderon ha sido tendencia en redes sociales por unas supuestas intervenciones estéticas en su cara, puesto que muchos internautas han asegurdado que la influencer ha retocado su rostro en varias ocasiones.

Ahora, luego de varias publicaciones virales en redes como X y TikTok, la propia empresaria rompió el silencio y contestó directamente a las especulaciones sobre los presuntos procedimientos a los que se habría sometido.

"No tengo la menor idea porque las personas piensan que mi cara está tan diferente", comenzó sincerando. "Me parece muy gracioso porque no me he hecho ningún procedimiento invasivo (me pongo vitaminas, exosomas y me he puesto botox en las marcas de la frente)".

Calderón continuó y aseguró que no tendría problema en reconocer eventuales intervenciones. "Nunco he tenido dramas con contar las cosas que me hago (las boobies por ejemplo)", escribió.

"Obviamente he ido creciendo y siento que a veces la gente espera que siga teniendo la misma cara cuando tenía 18 años”, reflexionó en la red social. Para finalizar, expresó que es cosa de cada uno el modificar o no alguna parte del puerto.

“Creo que al final es una decisión tan personal, que mientras te guste a ti, está perfecto. Y la opinión del resto queda para el resto. Me da curiosidad de dónde lo sacan, pero no me molesta”, remató.

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo

Lo último

Lo más visto

Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

23/02/2026

“¿Qué pasó, Matteo?”: El bochornoso momento que sufrió Matteo Bocelli en el Festival de Viña 2026

El cantante italiano Matteo Bocelli protagonizó un momento que los internautas calificaron como "vergonzoso" tras su paso por el Festival de Viña.

23/02/2026

Micro del sistema Red desbarrancó en una curva en Lo Barnechea: Video registró la impactante caída

El episodio ocurrió a las 15:30 horas de este lunes en calle Medialuna, a pocos metros del estadio municipal de la comuna. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

23/02/2026

“No son primos”: Experto destapó real parentesco entre Tita Ureta y Pedro Pascal tras investigación

Tras unos recientes dichos de la comunicadora, el genealogista Gonzalo Luengo decidió revisar los antecedentes familiares y reconstruir el árbol genealógico de ambas figuras.

23/02/2026