“Infeliz”: Kel Calderón alzó la voz tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU - Chilevisión

La influencer también entregó un mensaje de apoyo a sus amigos de nacionalidad venezolana.

Esta semana, Kel Calderón alzó la voz y expuso su opinión tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La influencer empatizó con lo que están viviendo los ciudadanos venezolanos y entregó un extenso mensaje de apoyo a sus amigos de dicha nacionalidad a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Kel Calderón?

Mediante su cuenta de Instagram, Kel señaló: "Un abrazo apretado a todos mis amigos venezolanos en este día. No, aún no ha terminado y sí, será una transición difícil, pero qué alegría me da ver caer al dictador que tanto daño le ha causado a su país, a ustedes y a sus familias".

En esa misma línea, agregó: "No puedo imaginar la emoción y esperanza que deben estar sintiendo. Probablemente, lo anterior también viene acompañado de muchísima incertidumbre".

La influencer aseguró que la comunidad internacional fue "absolutamente pasiva e incapaz de intervenir" anteriormente, para poder brindar una solución a la crisis que atravesaba el país y agregó: "Por fin vemos caer al dictador".

Sin embargo, Kel dejó en claro que "No soy partidaria de Trump, jamás lo he sido".

"Sé que es una situación compleja para el resto de los países de la región, para el derecho internacional, y que probablemente existen otros intereses involucrados, pero no puedo dejar de sentir una felicidad infinita por ver al pueblo venezolano libre, al fin, del infeliz de Nicolás Maduro", cerró.