¿Te diste cuenta? La exigencia de Pet Shop Boys a los animadores que cambió inicio de Viña 2026 - Chilevisión

23/02/2026 22:22

¿Te diste cuenta? La exigencia de Pet Shop Boys a los animadores que cambió inicio de Viña 2026

El show del dúo británico obligó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a cambiar su tradicional arranque en el Festival de Viña del Mar.

Publicado por CHV Noticias

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 comenzó con una escena poco habitual que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda iniciaron la jornada desde el público de la Quinta Vergara, en lugar de hacerlo sobre el escenario principal como ocurre tradicionalmente.

A diferencia de la jornada inaugural, la segunda fecha del certamen no tuvo una gran obertura con múltiples artistas y bailarines sobre el escenario.

En esta ocasión, los conductores avanzaron entre el público acompañados de un grupo de bailarines hasta llegar a una zona lateral del escenario, desde donde dieron la bienvenida al público y presentaron al jurado.

La exigencia de Pet Shop Boys en Viña 2026

La particular puesta en escena llamó la atención de inmediato entre los televidentes. Sin embargo, minutos después los propios animadores aclararon la razón detrás de la decisión.

Atención. A ustedes les contamos cuando los saludamos, pero ahora les contamos a toda la audiencia que está a través de la pantalla... Nuestro escenario está totalmente modificado”, explicó Araneda durante la transmisión.

El conductor detalló que el escenario estaba ocupado por la compleja estructura técnica de la banda británica Pet Shop Boys, quienes se presentaban esa noche en el certamen.

No nos podemos trasladar hacia allá porque está todo utilizado por la estructura de una gira internacional, de una gira mundial que llevan rodando los Pet Shop Boys”, señaló el animador.

Y esta noche seremos dignos de ese espectáculo, del Festival de Viña 2026”, añadió, explicando que incluso la forma de iniciar la jornada fue adaptada por requerimientos de la producción del show del dúo británico.

Publicidad

