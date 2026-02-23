“¿Qué pasó, Matteo?”: El bochornoso momento que sufrió Matteo Bocelli en el Festival de Viña 2026 - Chilevisión

El cantante italiano Matteo Bocelli protagonizó un momento que los internautas calificaron como "vergonzoso" tras su paso por el Festival de Viña.

Matteo Bocelli fue el encargado de cerrar la primera noche del Festival de Viña en su edición 2026, sin embargo, su presentación estuvo marcada por su tardía aparición y un traspié que interrumpió su show.

El cantante italiano salió a escena cerca de las 02:52 horas y su espectáculo se extendió hasta las 03:47 de la madrugada.

El bochornoso momento de Matteo Bocelli

A mitad de su presentación, el intérprete de Ven a Mí se detuvo y -con confusión- miró su micrófono haciendo un gesto indicando que se había quedado sin batería.

A su rescate llegaron los animadores. "¿Que pasó, Matteo?", preguntó Rafael Araneda al acercarse a él, para luego asegurar que le entregaría otro micrófono.

Para brindar apoyo al cantante, el público comenzó a gritar "de oro", haciendo referencia al último galardón que se entrega a los artistas, la Gaviota de Oro.

Esta situación causó indignación entre los usuarios de Tiktok que vieron el video, calificando la situación de "vergonzosa" y "falta de respeto".