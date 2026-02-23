 Canciller rechaza dichos de embajador de EEUU: “Chile no puede ser utilizado como territorio en disputa” - Chilevisión
23/02/2026 19:49

Canciller rechaza dichos de embajador de EEUU: “Chile no puede ser utilizado como territorio en disputa”

Alberto van Klaveren rechazó nuevamente las declaraciones del diplomático y lamentó desde La Moneda que "se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa".

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió este lunes al impasse diplomático con Estados Unidos y rechazó de forma categórica las declaraciones de su embajador en Chile, Brandon Judd, quien este lunes concedió un punto de prensa.

El canciller chileno convocó a los medios de comunicación hasta el Palacio de La Moneda para emitir declaraciones luego de una reunión presidida por el ministro del Interior y donde también participaron los ministros de Transportes, Segegob, Defensa y otros altos funcionarios.

En primer lugar, Van Klaveren habló a nombre del Gobierno para rechazar "absolutamente las imputaciones y declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile", para luego lamentar que "se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa".

"Ningún funcionario del gobierno de Chile, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país o de la región o del hemisferio o de algún país del mundo", subrayó.

Canciller respondió a acusación de embajador estadounidense

El ministro también hizo frente a las acusaciones de Judd, quien este lunes aseguró que el Gobierno hizo caso omiso a unas advertencias de Washington sobre posibles hackeos al sistema de telecomunicaciones por parte de "agentes malignos extranjeros".

"También queremos aclarar que recepcionamos por parte del embajadorlos antecedentes sobre posibles hackeos detectados a empresas de telecomunicaciones y de construcción que podría ser un peligro para las Seguridad Nacional", dio a conocer el embajador de EEUU.

Según dijo, estos antecedentes fueron enviados a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. "Los países, lamentablemente, reciben muchos ciberataques. Chile no es una excepción", aclaró.

Sin embargo, agregó, "disponemos de una institucionalidad robusta para ser frente a esos ciberataques". "Todas las denuncias que recibimos las tomamos muy en serio, las procesamos, pero por cierto, no comunicamos necesariamente los resultados de esos procesamientos".

"Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa"

Sobre las visas restringidas a los funcionarios chilenos, también señaló que "no es aceptable que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente, ni siquiera para plantear un posible riesgo que además en este caso no es real".

"El proyecto del cable submarino Hong Kong-Valparaíso debe ser evaluado en su propio mérito y no vamos a dejar de acoger la tramitación de una iniciativa de inversión por la implementación de amenazas o sanciones unilaterales", adelantó el ministro.

Finalmente, declaró que "Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto o por tensiones de carácter geopolítico a nivel global".

"Queremos mantenernos fuera de esas disputas, fuera de esos conflictos, conservando las muy buenas relaciones que aspiramos tener con Estados Unidos y también con otros socios muy relevantes de nuestro país", cerró.
