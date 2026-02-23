EN VIVO | Festival de Comedia en Chilevisión: Mira acá la transmisión de la tercera jornada - Chilevisión

Esta noche, talentos nuevos y consagrados se reunirán en una nueva jornada del festival de humor de Chilevisión: Dino Gordillo, Bodoque, Gaby del Río y Nico Pontigo.

Este lunes 23 de febrero, Chilevisión llevará a la pantalla la tercera jornada del Festival de Comedia con cuatro comediantes imperdibles.

En total serán 18 profesionales del humor los que presentarán sus rutinas a lo largo de seis días de risas y esta noche será el turno de Dino Gordillo, Bodoque, Gaby del Río y Nico Pontigo.

A continuación te detallamos cómo seguir en vivo y de manera online la transmisión.

¿Dónde ver el Festival de la Comedia en vivo?

El Festival de Comedia será emitido en vivo en la señal abierta después de la edición central de CHV Noticias.

Además, se podrá ver por todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto en la señal online como por la app MiCHV.