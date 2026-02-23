Habría sido por una herencia: Las fotos que vinculan a Gyvens con plan criminal junto a exsuegro - Chilevisión

El cantante y su exsuegro habrían planificado el crimen del empresario Jaime Solanes con meses de anticipación y el primer contacto con el sicario, según la declaración del propio artista, se dio en su propia casa.

Durante este lunes se realizó la audiencia de formalización en contra de Gyvens Laguerre y Miguel Ángel Cerda por sus vínculos con sicariato del empresario Jaime Solanes, ocurrido en marzo del 2025.

De acuerdo a lo que señaló el Ministerio Público, el exintegrante de Reggaeton Boys y su exsuegro, quien era cuñado de la víctima, habrían planificado el homicidio con dos meses de anticipación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, todo se originó por una disputa entre Cerda y quien era su cuñado a raíz de una millonaria herencia que asciende a 2 mil millones de pesos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los datos que le entregaron al sicario

La tesis de la Fiscalía señala que Miguel Ángel Cerda habría contactado a Gyvens para que este le facilitara el contacto con un sicario.

Según la declaración de artista las conversaciones se dieron en su propia casa y se contactaron con un hombre identificado como Víctor, quien lo había ayudado antes con problema que había tenido por amenzas.

“Víctor entró y se sentó en el mismo mueble que Miguel Ángel y luego se van Víctor y Miguel Ángel a la entradita de mi casa. En esa conversación Miguel Ángel le contó que tenía un drama y necesitaba que le hiciera una pega, en que le tenía que pegar un susto a un viejo pesado, para que le firmara un documento”, sostuvo el haitiano.

Dentro de las pruebas que se presentaron durante esta jornada, se mostraron dos hojas impresas con la foto de la víctima que se le entregaron sicario para que pudiera identificarlo.

El material también incluyó datos de sus vehículos y los lugares que Jaime Solanes frecuentaba.