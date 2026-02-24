“Vergüenza global”: Redes lapidan inglés de Rafael Araneda durante show de Pet Shop Boys en Viña 2026 - Chilevisión

El animador tuvo una breve conversación con el vocalista del dúo, Neil Tennant. El intercambio no pasó desapercibido para los televidentes y rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales.

Rafael Araneda se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras su interacción en inglés con Pet Shop Boys durante la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Todo ocurrió durante el celebrado show del dúo británico en la Quinta Vergara, presentación que fue ampliamente aplaudida por el público y que terminó con la entrega de las gaviotas de plata y de oro.

En ese momento, Araneda y Karen Doggenweiler subieron al escenario para entregar los galardones a la banda.

Fue entonces cuando el conductor inició una breve conversación en inglés con el vocalista del grupo, Neil Tennant. El intercambio no pasó desapercibido para los televidentes y rápidamente comenzó a comentarse en la red social X, donde algunos usuarios criticaron el nivel de inglés del presentador.

Las críticas a Rafael Araneda en segunda noche de Viña 2026

Entre las reacciones, muchos internautas apuntaron a una aparente contradicción: Que Araneda lleve varios años viviendo en Miami, Estados Unidos, pero que aun así no logre desenvolverse con mayor fluidez en inglés.

Incluso algunos comentarios recordaron con ironía el recordado episodio protagonizado por Luis Jara y el cantante británico Robbie Williams.

Por otra parte, los usuarios aplaudieron el desempeño de Doggenweiler durante la interacción con el dúo.

Revisa algunas reacciones acá:

El gritón del Rafa Araneda hablando inglés 🙄🙄🙄 #Viña2026 pic.twitter.com/gxZmis1hAp — La Vieja SUPERTetraCampeona🏆🏆🏆🏆16⭐🇫🇮 (@andreitalupa) February 24, 2026

Rafa Araneda hizo sus clases de inglés express en la academia de Lucha Jara???🤣🤣🤣 — ALE 🦉🚺♂️ (@TANACHILE) February 24, 2026

Las clases de inglés que tomó el rafa araneda antes de #Viña2026 pic.twitter.com/Qz9vX9M3Uh — Simón (@cmon_v) February 24, 2026

Rafa Araneda tiene que aprender de manera urgente unas cositas:

• Respetar los turnos en que se habla. No se habla cuando otra persona está hablando.

• No se grita en el micrófono.

• Estudia un poco más de pronunciación en inglés. Nadie pide perfección pero… algo decente! — Catalina 💖 (@catalaaaiiina) February 24, 2026

Rafa Araneda aprende hablar en inglés — Marxelo Narvaez (@MarxeloZun31819) February 24, 2026

No te creo q Rafa Araneda vive en USA y habla inglés como APUS #Viña2026 pic.twitter.com/GnRnledSSt — Lady Acuenta (@JaviLu70) February 24, 2026