“Vergüenza global”: Redes lapidan inglés de Rafael Araneda durante show de Pet Shop Boys en Viña 2026 - Chilevisión

24/02/2026 00:20

“Vergüenza global”: Redes lapidan inglés de Rafael Araneda durante show de Pet Shop Boys en Viña 2026

El animador tuvo una breve conversación con el vocalista del dúo, Neil Tennant. El intercambio no pasó desapercibido para los televidentes y rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias
Agencia Uno / Bizarro

Rafael Araneda se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras su interacción en inglés con Pet Shop Boys durante la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Todo ocurrió durante el celebrado show del dúo británico en la Quinta Vergara, presentación que fue ampliamente aplaudida por el público y que terminó con la entrega de las gaviotas de plata y de oro.

En ese momento, Araneda y Karen Doggenweiler subieron al escenario para entregar los galardones a la banda.

Fue entonces cuando el conductor inició una breve conversación en inglés con el vocalista del grupo, Neil Tennant. El intercambio no pasó desapercibido para los televidentes y rápidamente comenzó a comentarse en la red social X, donde algunos usuarios criticaron el nivel de inglés del presentador.

Las críticas a Rafael Araneda en segunda noche de Viña 2026

Entre las reacciones, muchos internautas apuntaron a una aparente contradicción: Que Araneda lleve varios años viviendo en Miami, Estados Unidos, pero que aun así no logre desenvolverse con mayor fluidez en inglés.

Incluso algunos comentarios recordaron con ironía el recordado episodio protagonizado por Luis Jara y el cantante británico Robbie Williams.

Por otra parte, los usuarios aplaudieron el desempeño de Doggenweiler durante la interacción con el dúo.

Revisa algunas reacciones acá:

