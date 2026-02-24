Emiten orden de arresto contra Rodrigo Mundaca: Gobernación respondió que “quedaría sin efecto” - Chilevisión

La medida fue emitida por el tribunal tras advertir el eventual incumplimiento de una resolución judicial en el marco de una causa por prestaciones previsionales.

Una orden de arresto estaría en curso en contra de Rodrigo Mundaca, actual gobernador regional de Valparaíso, a raíz de en una causa por prestaciones previsionales.

La acción fue dictada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional que estaría vinculada a la falta de entrega de antecedentes requeridos en relación con contratos suscritos con la inmobiliaria Costa de Montemar.

Ante la ausencia de respuesta dentro de los plazos establecidos, el tribunal estimó que podría configurarse un eventual incumplimiento de una resolución judicial, atribuyendo la responsabilidad a la autoridad regional en su calidad de representante del GORE.

La versión del gobierno regional

Desde el gobierno regional de Valparaíso emitieron un comunicado en donde señalaron que se trata de un litigio de cobranza laboral entre particulares, en el cual el ellos no son parte.

También señalaron que esta se tramita ante el Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso, y en dicho contexto, supuestamente se les solicitó información respecto a eventuales contratos suscritos con la parte demandada de ese juicio.

Sin embargo, aseguraron que no han sido notificados de requerimiento por parte del señalado Tribunal. De todas maneras, expresaron que "habiendo tomado conocimiento de manera extra oficial del referido requerimiento, hemos informado hoy mismo al Tribunal en relación a lo requerido, por lo cual una eventual orden de arresto (que por lo demás tampoco nos ha sido notificada) queda sin efecto".