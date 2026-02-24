La ola de memes que dejó el show de Pet Shop Boys en Viña 2026: Un gesto encantó al público - Chilevisión

Los televidentes reflejaron su emoción por el esperado show del duo de synthpop británico con memes en redes sociales. Revisa acá algunas de las reacciones.

Pet Shop Boys abrió la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 con sus mejores éxitos. El público disfrutó de su presentación y se llevaron las gaviotas de plata y de oro.

El show de este lunes del dúo de synthpop británico era uno de los más esperados de esta edición, siendo los únicos representantes de la música anglo.

Los televidentes reaccionaron a través de redes sociales compartiendo memes que reflejaron su emoción.

Además, en redes destacaron un particular detalle: En distintos momentos del show, los músicos saludaros al público en español y recibieron de buena manera las interrupciones de Rafael Araneda y de Karen Doggenweiler.

Esto, en especial recordando el recordado episodio de Adam Levine en su show con Maroon 5.

Revisa acá algunos de los memes de los televidentes

Toda la gente en la quinta está en este mood



#vina2026#PetShopBoys pic.twitter.com/Y5UtvyacPw — ED I ᗩM  (@Epograf) February 24, 2026

Por que tan elegante, Homero? Porque hoy están los Pet Shop Boys, muchacho!!!!! 🇬🇧 #Viña2026 #PetShopBoys pic.twitter.com/qVdXbNrfKU — Pilar Hernandez 🌹🌸🌺🌴🏄🐠🐈 (@MissPattz28) February 24, 2026

Una piscolita más que sea para el maestro de la dercha 👏🙌🫶#petshopboys#Viña2026 pic.twitter.com/bqQtrjr1cE — Gabi (@Gabi_Silva_M) February 24, 2026

Confirmen que todos estamos así esperando a Pet Shop Boys en #Viña2026 pic.twitter.com/KtnolAAzyA — Honor Y Gloria ❤🔥 (@JoviNomas) February 24, 2026