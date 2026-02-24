 La ola de memes que dejó el show de Pet Shop Boys en Viña 2026: Un gesto encantó al público - Chilevisión
Minuto a minuto
Joven con Síndrome de Tourette acusa burlas en el Metro: “No puedo dejar que me pare la vida” Emiten orden de arresto contra Rodrigo Mundaca: Gobernación respondió que “quedaría sin efecto” Fatal tragedia en Termas del Flaco: El peligroso lugar por el que cruzaron las víctimas “Siento un vacío”: El doloroso relato de familiares que despiden a pololos que murieron en Renca Habría sido por una herencia: Las fotos que vinculan a Gyvens con plan criminal junto a exsuegro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 00:25

La ola de memes que dejó el show de Pet Shop Boys en Viña 2026: Un gesto encantó al público

Los televidentes reflejaron su emoción por el esperado show del duo de synthpop británico con memes en redes sociales. Revisa acá algunas de las reacciones.

Publicado por Catalina Vargas

Pet Shop Boys abrió la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 con sus mejores éxitos. El público disfrutó de su presentación y se llevaron las gaviotas de plata y de oro.

El show de este lunes del dúo de synthpop británico era uno de los más esperados de esta edición, siendo los únicos representantes de la música anglo

Los televidentes reaccionaron a través de redes sociales compartiendo memes que reflejaron su emoción.

Además, en redes destacaron un particular detalle: En distintos momentos del show, los músicos saludaros al público en español y recibieron de buena manera las interrupciones de Rafael Araneda y de Karen Doggenweiler.

Esto, en especial recordando el recordado episodio de Adam Levine en su show con Maroon 5.

Revisa acá algunos de los memes de los televidentes

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo

Lo último

Lo más visto

¿Te diste cuenta? La exigencia de Pet Shop Boys a los animadores que cambió inicio de Viña 2026

El show del dúo británico obligó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a cambiar su tradicional arranque en el Festival de Viña del Mar.

23/02/2026

“Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios

Los animadores iniciaron la noche en medio del público y no desde el escenario y no hubo espacio para continuar con el gesto que se ha vuelto una tradición casi en todas las noches en la Quinta Vergara.

23/02/2026

Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

23/02/2026

“¿Qué pasó, Matteo?”: El bochornoso momento que sufrió Matteo Bocelli en el Festival de Viña 2026

El cantante italiano Matteo Bocelli protagonizó un momento que los internautas calificaron como "vergonzoso" tras su paso por el Festival de Viña.

23/02/2026