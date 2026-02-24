 “¿Qué te costaba...?”: Revive trolleo histórico de Chile contra Adam Levine tras show de Pet Shop Boys - Chilevisión
24/02/2026 00:55

“¿Qué te costaba...?”: Revive trolleo histórico de Chile contra Adam Levine tras show de Pet Shop Boys

Usuarios de redes sociales vuelven recordar el paso de Maroon 5 por el Festival de Viña hace casi 6 años, tras la aplaudida presentación de Pet Shop Boys.

Publicado por Lisette Pérez

El impecable show de Pet Shop Boys abrió nuevamente el ciclo de burlas contra el cantante Adam Levine, uno de los pasatiempos favoritos de los internautas durante el Festival de Viña.

Este viernes se cumplen 6 años desde la inolvidable visita de Marron 5 a la Ciudad Jardín, que quedará para siempre grabada en la memoria de los chilenos por el actuar del líder del grupo en el escenario viñamarino.

Chile no olvida: Vuelven las burlas a Adam Levine

Esta noche, el dúo británico sorprendió al monstruo de la Quinta Vergara con una presentación que dejó a sus fanáticos con ganas de más, pero también hizo que las redes sociales volvieran a recordar el arrogante comportamiento de Adam Levine.

El nombre del californiano volvió a ser tendencia en X. "Tanto te costaba" y llamados a comentar recetas en sus redes sociales son los posteos que más se repiten.

Muchas personas lo recuerdan a raíz de las menciones y momentos que han compartido otros artistas internaciones en nuestro país, como NMIXX y Pet Shop Boys, que a diferencia del comportamiento que tuvo el estadounidense, se han mostrado contentos de estar aquí.

Estas son algunas de las burlas y memes que han marcado la noche:

Quién es quién en crimen del “empresario del plástico”: Revelan supuesto objetivo de Gyvens Larrague

¿Te diste cuenta? La exigencia de Pet Shop Boys a los animadores que cambió inicio de Viña 2026

El show del dúo británico obligó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a cambiar su tradicional arranque en el Festival de Viña del Mar.

23/02/2026

“Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios

Los animadores iniciaron la noche en medio del público y no desde el escenario y no hubo espacio para continuar con el gesto que se ha vuelto una tradición casi en todas las noches en la Quinta Vergara.

23/02/2026

Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

23/02/2026

24/02/2026