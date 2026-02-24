“¿Qué te costaba...?”: Revive trolleo histórico de Chile contra Adam Levine tras show de Pet Shop Boys - Chilevisión

Usuarios de redes sociales vuelven recordar el paso de Maroon 5 por el Festival de Viña hace casi 6 años, tras la aplaudida presentación de Pet Shop Boys.

El impecable show de Pet Shop Boys abrió nuevamente el ciclo de burlas contra el cantante Adam Levine, uno de los pasatiempos favoritos de los internautas durante el Festival de Viña.

Este viernes se cumplen 6 años desde la inolvidable visita de Marron 5 a la Ciudad Jardín, que quedará para siempre grabada en la memoria de los chilenos por el actuar del líder del grupo en el escenario viñamarino.

Chile no olvida: Vuelven las burlas a Adam Levine

Esta noche, el dúo británico sorprendió al monstruo de la Quinta Vergara con una presentación que dejó a sus fanáticos con ganas de más, pero también hizo que las redes sociales volvieran a recordar el arrogante comportamiento de Adam Levine.

El nombre del californiano volvió a ser tendencia en X. "Tanto te costaba" y llamados a comentar recetas en sus redes sociales son los posteos que más se repiten.

Muchas personas lo recuerdan a raíz de las menciones y momentos que han compartido otros artistas internaciones en nuestro país, como NMIXX y Pet Shop Boys, que a diferencia del comportamiento que tuvo el estadounidense, se han mostrado contentos de estar aquí.

Estas son algunas de las burlas y memes que han marcado la noche:

Las Nmixx y Pet Shop Boys tomando fotos y compartiendo videos de Viña, aah pero el sapo culiao de Adam Levine. #vina2026 pic.twitter.com/GgPYUzWBbU — Francisco Rivera (@ElDeida_) February 23, 2026

Yo, leyendo como putean a Adam Levine después de ver el gran espectáculo de los #PetShopBoys #Viña2026 pic.twitter.com/XiXk2WmO3y — El ©urly (@SoyElCurly) February 24, 2026

Adam Levine reculiao, sólo te bastaba decir «hola» y «muchias gruacias». Te mereces cada receta, mañas!! #PetShopBoys #Viña2026 — Cris Schiaffino (@c_schiaffino) February 24, 2026

Que te costaba hacer algo así adam levine por la chucha — Marti (@little_martiii) February 24, 2026