 ¡Llegó con bandera chilena! Impacto por ingreso de Pincoya a inédita versión de Gran Hermano Argentina - Chilevisión
23/02/2026 23:39

¡Llegó con bandera chilena! Impacto por ingreso de Pincoya a inédita versión de Gran Hermano Argentina

La recordada y querida finalista de la versión chilena del reality show volvió a cruzar la cordillera para ingresar por segunda vez a la casa más famosa del mundo. Esta vez, en un novedoso y renovado formato del programa.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La noche de este lunes fue el estreno de Gran Hermano: Generación Dorada en Argentina y el sorpresivo ingreso de una participante reventó al instante las redes sociales: Pincoya Sin Glamour está de vuelta en la casa más famosa del mundo.

Directamente desde el archipiélago de Chiloé, la finalista de la versión chilena del famoso reality show volvió al país trasandino para formar parte de esta nueva edición que regresó con un formato totalmente renovado.

Se trata de una edición especial que introduce modificaciones: un ingreso escalonado en dos jornadas y una combinación de participantes famosos y desconocidos. Entre ellos nombres con historia en el reality como actores, influencers y personalidades del espectáculo. 

Además, informaron medios trasandinos, la primera gala de nominación será este miércoles, solo dos días después del estreno, una medida que elimina el tradicional “período de luna de miel” y obligará a los jugadores a definir estrategias desde el inicio.

Así fue el ingreso de Pincoya a Gran Hermano Argentina

La técnico en Enfemería, conocida por su carisma y autenticidad, fue recibida por el presentador argentino Santiago del Moro: "Vengo preparada", fueron sus primeras palabras.

"Es un honor, sabes que siempre quería volver así que estoy agradecida que los argentinos me hayan invitado a venir para acá", expresó brevemente antes de ingresar por segunda vez al encierro.

Antes de abandonar el estudio, ubicado a pocos metros de la casa, envió un especial saludo a su familia. "Un beso a Felipe mi hijo, mi esposo y mi familia que me ha dado el aguante", dijo Pincoya.

Apenas minutos después de su llegada a la casa, hasta donde llegó con una bandera chilena, un post fue publicado en su cuenta personal de Instagram, mismo que recibió un comentario de Cony Capelli: "Vamoooooooooooos lulitooo", le escribió la bailarina.

Publicidad

