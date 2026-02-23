 Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo - Chilevisión
23/02/2026 17:09

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo

En esta tercera jornada de comedia son cuatro los humoristas encargados de hacer reír al público y a los televidentes por las pantallas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes se llevará a cabo una nueva noche del Festival de la Comedia. Esta tercera jornada contará con cuatro grandes humoristas.

Ya fue el turno de Bombo Fica, Rodrigo Tolzen y Rodrigo González, quienes este domingo triunfaron en el escenario.

Ahora, conoce la parrilla de este lunes 23 de febrero

Humoristas que se presentan este lunes

  • Dino Gordillo
  • Bodoque
  • Gaby del Río
  • Nico Pontigo

¿Dónde ver el Festival de la Comedia en vivo?

El Festival de Comedia será emitido en vivo en la señal abierta después de la edición central de CHV Noticias.

Además, se podrá ver por todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto en la señal online como por la app MiCHV.

Parrilla completa de Festival de Comedia

Viernes 27:

  • Atletas de la Risa
  • Sr. Kampos
  • Angelo Soul 

Sábado 28:

  • Mauricio "Mauro" Palma
  • Coronel Valverde
  • Rossy Rossy

Domingo 1: Especial del nuevo elenco del Club de la Comedia

  • Bodoque
  • Diego Urrutia
  • Claudio Michaux
  • Gonzalo "Gon" Trujillo
  • Lady Garfia
  • Lis la Cubana
