¿Quiénes son las víctimas fatales de la tragedia de Renca? Ya van 10 fallecidos - Chilevisión

Se ha informado de 10 víctimas fatales tras el choque de un camión que transportaba gas licuado. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la identidad de siete personas que fallecieron.

Este lunes la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó un nuevo fallecido producto de la grave tragedia en Renca, aumentanto a 10 la cantidad de víctimas fatales.

En paralelo, se informó que otras 11 personas permanecen heridas. Siete de ellas están en riesgo vital y las otras se encuentran en cuidados intermedios en los diferentes centros asistenciales.

El hecho ocurrió el jueves pasado en un sector empresarial en la comuna de Renca, luego de el choque de un camión que transportaba gas licuado con una barrera de contención.

El impacto provocó una y provocó un escape de gas que generó una gran llama que afectó a quienes estaban a su alrededor, dejando a varios lesionados y a nueve personas fallecidas.

Hasta ahora, siete de las víctimas fatales de la tragedia han sido identificadas públicamente.

Quiénes son los fallecidos de la tragedia en Renca

Mónica Hidalgo Tapia

Guardia de seguridad oriunda de Isla de Maipo, regresaba a su casa tras un turno nocturno.

Nicolás Hernán Soto Fuentes y Paulette Scarlette Tello Polanco

Pareja de pololos desde hace más de siete años que se trasladaban en moto a sus respectivos trabajos al momento del accidente.

Fabián Carvallo Peña

Transitaba por el lugar con dirección a su trabajo en Ciudad Empresarial. En el sitio del suceso se encontró su vehículo y el celular.

Antonella Biaggini Castillo