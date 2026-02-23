 Confirman nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Aumenta a 10 la cifra de fallecidos - Chilevisión
23/02/2026 18:45

Confirman nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Aumenta a 10 la cifra de fallecidos

Subsecretaría de Redes Asistenciales informó el lamentable fallecimiento de una persona más producto de las graves quemaduras tras el accidente de Renca.

Publicado por Lisette Pérez

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este lunes una nueva víctima fatal tras la tragedia ocurrida en Renca, producto de la gravedad de sus quemaduras.

La víctima se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad, según detalló la autoridad.

Con este nuevo deceso, la cantidad de fallecidos por la explosión subió a 10 personas.

Evolución de pacientes por emergencia en Renca

La autoridad sanitaria actualizó el estado de las demás personas heridas por el accidente producido el jueves 19 de febrero, las que aún se encuentran recibiendo atención médica.

De las 11 personas que permanecen hospitalizadas tanto en la red pública como privada, siete se mantienen estables dentro de su gravedad, pero todavía en riesgo vital, mientras que cuatro pacientes se encuentran en cuidados intermedios.

Actualmente hay: 

  • 4 pacientes en la Mutual de Seguridad.
  • 4 pacientes en el Hospital del Trabajador (ACHS).
  • 2 pacientes en la Clínica Indisa.
  • 1 paciente en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central)
