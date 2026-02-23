Hoy será formalizado: Revelan rol que habría tenido Gyvens Laguerre en caso de sicariato - Chilevisión

Este lunes se llevará a cabo la formalización de Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, quien fue detenido la semana pasada por su presunta participación en el caso de sicariato del empresario Jaime Solanes.

A las 12:00 horas, el exmúsico comparecerá en el Centro de Justicia junto a Miguel Ángel Cerda, ambos acusados de homicidio calificado.

De acuerdo a lo que sostiene Fiscalía y los abogados de la familia de la víctima, Cerda y Laguerre serían los autores intelectuales del delito, siendo este último quien habría contactado con el sicario.

Aunque la motivación detrás del crimen aún no ha sido dada a conocer, la tesis principal es que estaría relacionada con una disputa de carácter familiar por herencias y bienes raíces.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Asesinato del 'Rey de los plásticos': El crimen con el que se vincula al ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre

El crimen con el que se le vincula a Gyvens Laguerre ocurrió en marzo de 2025 y cobró la vida de Jaime Solanes, dueño de la empresa Plásticos Solanes.

La víctima fue asesinada a sangre fría al llegar a su trabajo en Juan Martínez de Rozas con Pasaje Uno, en Quinta Normal.

Por ese entonces, un sujeto con rostro cubierto le propinó dos disparos mientras él se movilizaba en su vehículo, dándole muerte de forma instantánea.

En septiembre de 2025, la policía concretó la detención del sujeto, acusado como presunto autor material de los disparos y quien hoy se encuentra en la cárcel.