EN VIVO | Festival de Comedia en Chilevisión: Mira acá la transmisión de la segunda jornada - Chilevisión

22/02/2026 21:46

EN VIVO | Festival de Comedia en Chilevisión: Mira acá la transmisión de la segunda jornada

Esta noche la señal de Chilevisión emitirá una imperdible jornada de humor, con las rutinas de Bombo Fica, Rodrigo Tolzen y Rodrigo González. 

Este domingo 22 de febrero, Chilevisión llevará a la pantalla la segunda jornada del Festival de Comedia con tres comediantes imperdibles. 

En total serán 18 profesionales del humor los que presentarán sus rutinas a lo largo de seis días de risas y esta noche será el turno de: Bombo Fica, Rodrigo Tolzen y Rodrigo González. 

A continuación te detallamos cómo seguir en vivo y de manera online la transmisión. 

Dónde ver el Festival de Comedia 2026

Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

También puedes verlo directamente AQUÍ:

