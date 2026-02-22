 Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras “Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca Nuevo sismo sacude a la zona centro norte: Revisa la magnitud y el epicentro Hazaña estudiantil en Colina: jóvenes lanzan figura a la estratósfera con globo, helio y GPS “EEUU quiere mantener el monopolio”: Exembajador en China reacciona a cancelación de visas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/02/2026 09:28

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo

Conoce la parrilla de comediantes de esta segunda jornada del Festival de Comedia que se realiza en Chilevisión este domingo 22 de febrero en vivo.

Publicado por Gonzalo Querol

Este domingo se llevará a cabo en Chilevisión la segunda jornada del Festival de Comedia, en la que brillará una parrilla con figuras consolidadas en el humor nacional junto a nuevos talentos.

En total serán 18 profesionales del humor los que presentarán sus rutinas a lo largo de seis días de risas, las que comenzarpn con gran éxito este sábado 21 de febrero

¿Qué humoristas se presentarán este domingo?

  • Bombo Fica
  • Rodrigo Tolzen
  • Rodrigo González

¿Dónde ver el Festival de Comedia?

Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

Conoce la parrilla completa para el resto de los días

  • Lunes 23: Dino Gordillo, Gaby del Río y Nico Pontigo.
  • Viernes 27: Atletas de la Risa, Macul Sr. Kampos (Rodrigo Campos) y Angelo Soul (Ángelo Castro).
  • Sábado 28: Mauricio "Mauro" Palma, Coronel Valverde (Marcelo Valverde) y Rossy Rossy (Rocío Fernández).
  • Domingo 1 de marzo: Bodoque (Diddier Marín), Diego Urrutia, Claudio Michaux, Gonzalo "Gon" Trujillo, Lady Garfia (Jennifer Adaro) y Lis la Cubana (Liset Benítez).

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo

Lo último

Lo más visto

Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó la muerte de dos hombres y una mujer durante la mañana de este domingo. Además, otras ocho personas se mantienen en riesgo vital por la gravedad de sus quemaduras.

22/02/2026

“Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca

Cabe precisar que, tras la tragedia, la pareja se encontraba desaparecida y durante las últimas horas el Servicio Médico Legal confirmó primero el fallecimiento de Nicolás Soto. 

22/02/2026

“No me está mejorando”: Rafael Araneda revela que sufre enfermedad autoinmune hace 25 años

Actualmente el animador está buscando terapias complementarias para tratarse, ya que los medicamentos no le están haciendo el mismo efecto que antes.

22/02/2026

Karol Lucero reacciona tras uso de moto robada: Se alegró de que su Instagram haya servido en el caso

Karol Lucero protagonizó unos polémicos videos donde aparecía disfrutando de un día de playa en una moto de agua robada sin saberlo.

22/02/2026