Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo - Chilevisión

Conoce la parrilla de comediantes de esta segunda jornada del Festival de Comedia que se realiza en Chilevisión este domingo 22 de febrero en vivo.

Este domingo se llevará a cabo en Chilevisión la segunda jornada del Festival de Comedia, en la que brillará una parrilla con figuras consolidadas en el humor nacional junto a nuevos talentos.

En total serán 18 profesionales del humor los que presentarán sus rutinas a lo largo de seis días de risas, las que comenzarpn con gran éxito este sábado 21 de febrero.

¿Qué humoristas se presentarán este domingo?

Bombo Fica

Rodrigo Tolzen

Rodrigo González

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

¿Dónde ver el Festival de Comedia?

Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

Conoce la parrilla completa para el resto de los días