Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo - Chilevisión

Conoce la parrilla de comediantes de esta segunda jornada del Festival de Comedia que se realiza en Chilevisión este domingo 22 de febrero en vivo.
Este domingo se llevará a cabo en Chilevisión la segunda jornada del Festival de Comedia, en la que brillará una parrilla con figuras consolidadas en el humor nacional junto a nuevos talentos.
En total serán 18 profesionales del humor los que presentarán sus rutinas a lo largo de seis días de risas, las que comenzarpn con gran éxito este sábado 21 de febrero.
Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.
Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.