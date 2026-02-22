Hombre de 24 años es asesinado a balazos en plena vía pública en Puerto Varas - Chilevisión

Personal policial se encuentra investigando el contexto en el que esta persona falleció.

La noche de este sábado, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública en la población Centenarios de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

De acuerdo con Carabineros, la víctima de 24 años fue encontrada afuera de una casa, tendido en el suelo con múltiples impactos de bala.

Qué se sabe sobre el homicido en Puerto Varas

Según la declaración del mayor Félix Sánchez, comisario de la 1° Comisaría de Puerto Varas, "Carabineros aisló el sitio del suceso y desarrolló diligencias autónomas, levantando la información inicial respecto de los hechos ocurridos".

Si bien las diligencias que está llevando a cabo la policía son de carácter reservado, se indicó que el fallecido contaba con antecedentes policiales.

"Hacemos el llamado a la comunidad para colaborar activamente entregando información en las unidades de Carabineros o usando el fono de Denuncia Seguro *4242, en el que pueden entregar antecedentes de forma anónima las 24 horas del día", añadió el comisario.