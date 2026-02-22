Detienen a menor de edad en Puente Alto: Tenía orden vigente por homicidio y robo con violencia - Chilevisión

Ambos delitos habrían sido efectuados durante el 2025 y desde entonces había estado escondido.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un joven menor de edad que contaba con dos órdenes de arresto vigentes: una por robo con violencia y otra por homicidio, ambos ocurridos en el 2025.

Aparentemente, el adolescente fue encontrado en el sector El Castillo, en la comuna de La Pintana, sin embargo, habría intentado escapar antes de ser atrapado.

Adolescente con cargo por homicidio en Puente Alto

De acuerdo con información policial, según consignó Biobío, el detenido le habría disparado con una escopeta hechiza a una mujer de 36 años, el pasado 20 de diciembre, en Puente Alto.

Ante esto, la víctima falleció producto de sus lesiones, mientras que el menor de edad se mantuvo fugitivo durante los últimos dos meses.

Respecto al robo con intimidación que se le acusa, se desconocen detalles al respecto.

Ahora, el sujeto quedó en internación provisoria a la espera de su formalización por los dos cargos que se le acusan.