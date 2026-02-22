 Anuncian lluvia por tres días en 3 regiones del país: Revisa dónde caerían hasta 54 mm de agua - Chilevisión
22/02/2026 08:39

Anuncian lluvia por tres días en 3 regiones del país: Revisa dónde caerían hasta 54 mm de agua

El pronóstico considera precipitaciones normales y moderadas en las diferentes zonas de cada región.

Publicado por Josefina Vera

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció que a contar de la tarde de este domingo comenzarían las precipitaciones normales a moderadas en tres regiones del país.

Dicha lluvia se extendería durante el próximo día lunes y día martes en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y podría alcanzar hasta los 54 mm de agua en total durante el periodo del frente de mal tiempo.

Esta alerta de precipitaciones se une al anuncio de tormenta eléctrica que pronosticada desde el pasado sábado y durante toda la siguiente semana.

Cuánto lloverá en cada región

Región de Arica y Parinacota

  • Domingo 22: Precordillera 8-18 mm
  • Lunes 23: Pampa 1-3 mm; Precordillera 8-18 mm
  • Martes 24: Pampa 1-3 mm; Precordillera 8-18 mm

Región de Tarapacá

  • Domingo 22: Precordillera 8-18 mm
  • Lunes 23: Pampa 1-3 mm; Precordillera 8-18 mm
  • Martes 24: Pampa 1-3 mm; Precordillera 8-18 mm

Región de Antofagasta

  • Lunes 23: Precordillera 5-10 mm; Precordillera Salar 5-10 mm
  • Martes 24: Precordillera 5-10 mm; Precordillera Salar 5-10 mm

Tormenta eléctrica para el norte del país

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, habría de forma intermitente periodos con tormenta eléctrica en las zonas: Precordillera, Cordillera y Precordillera Salar de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Revisa a continuación qué días habrá tormenta eléctrica en el norte del país:

