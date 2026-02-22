Anuncian lluvia por tres días en 3 regiones del país: Revisa dónde caerían hasta 54 mm de agua - Chilevisión

El pronóstico considera precipitaciones normales y moderadas en las diferentes zonas de cada región.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció que a contar de la tarde de este domingo comenzarían las precipitaciones normales a moderadas en tres regiones del país.
Dicha lluvia se extendería durante el próximo día lunes y día martes en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y podría alcanzar hasta los 54 mm de agua en total durante el periodo del frente de mal tiempo.
Esta alerta de precipitaciones se une al anuncio de tormenta eléctrica que pronosticada desde el pasado sábado y durante toda la siguiente semana.
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, habría de forma intermitente periodos con tormenta eléctrica en las zonas: Precordillera, Cordillera y Precordillera Salar de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Revisa a continuación qué días habrá tormenta eléctrica en el norte del país: