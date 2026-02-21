“¿Por qué Señor nos haces sufrir?”: Familia confirma muerte de pareja que iba en moto durante explosión en Renca - Chilevisión

A través de redes sociales, la hermana de Paulette Tello y cuñada de Nicolás Soto compartió dos publicaciones junto a un mensaje de despedida.

Durante la jornada de este sábado, el círculo familiar de Paulette Tello, quien se movilizaba con su pareja Nicolás Soto, confirmó el fallecimiento de ambos tras la explosión en Renca.

A través de redes sociales, la hermana de la joven compartió dos publicaciones con un mensaje de despedida junto a una fotografía de Paulette y Nicolás.

Cabe precisar que, tras la tragedia, la pareja se encontraba desaparecida y durante las últimas horas el Servicio Médico Legal confirmó el fallecimiento de Nicolás Soto.

"Nunca perdí la fe de encontrarte, pero no estaba preparada para que fuera así", escribió Daniela a Nicolás.

Familiares confirman fallecimiento de pareja que iba en moto durante la explosión

En su cuenta de Facebook, Daniela Daza compartió un mensaje de despedida a su cuñado durante la noche de este viernes.

“Te vamos a extrañar más que la cresta, eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron cumplir junto a mi hermana", indicó.

En una segunda publicación realizada la mañana de este sábado, la mujer confirmó el fallecimiento de su hermana, quien permanecía en riesgo vital producto de las quemaduras.

“¿Por qué, señor?, ¿por qué nos haces sufrir de esta manera? Pero sé que mi hermana está descansando junto a su amado Nico", comenzó.

"Dios, pensaste en ella y no la dejaste sufrir. Te voy a llevar siempre en mi corazón, mi ‘chan', como me decías", agregó.

Finalmente, se despidió señalando que “Nunca olvidaré la mujer aguerrida que eras y lo chistosa. Te amo, hermana, me duele tanto el alma, pero sé que estás tranquila porque te fuiste con él”.