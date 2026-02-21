 El mundo de la música está de luto: Willie Colón fallece a los 75 años - Chilevisión
21/02/2026 14:41

El mundo de la música está de luto: Willie Colón fallece a los 75 años

La muerte del destacado salsero fue informada por la familia del intérprete.

Publicado por Josefina Vera

Uno de los íconos de la salsa, Willie Colón, falleció este sábado a sus 75 años tras estar hospitalizado en el Lawrence Hospital de Bronxville en Nueva York por problemas respiratorios.

La lamentable noticia la dio a conocer la familia del trombonista a través de un comunicado en su página oficial de Facebook.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", partieron informando.

Sobre la misma agregaron: "Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuáles vivirán por siempre".

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", cerró la familia.

