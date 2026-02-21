El mundo de la música está de luto: Willie Colón fallece a los 75 años - Chilevisión

La muerte del destacado salsero fue informada por la familia del intérprete.

Uno de los íconos de la salsa, Willie Colón, falleció este sábado a sus 75 años tras estar hospitalizado en el Lawrence Hospital de Bronxville en Nueva York por problemas respiratorios.

La lamentable noticia la dio a conocer la familia del trombonista a través de un comunicado en su página oficial de Facebook.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", partieron informando.

Sobre la misma agregaron: "Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuáles vivirán por siempre".

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", cerró la familia.