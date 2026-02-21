VIDEO | Captan a Pamela Díaz en tenso reencuentro con Jean Philippe Cretton en Gala de Viña - Chilevisión

La expareja se dio un extraño abrazo que dejó con dudas a muchos de los presentes.
En medio del evento de la gala de Viña del Mar 2026, Pamela Díaz se reencontró con su expareja, Jean Philippe Cretton, con quien tuvo una particular interacción.
El momento quedó grabado por uno de los presentes, captando justo el momento en que el periodista ve y se acerca a abrazar a la Fiera, tomándola por sorpresa.
De acuerdo con el registro, Pamela iba saludando a los presentes por los pasillos del evento cuando captó que Cretton se le acercaba.
Con los brazos abiertos, Jean Philippe se acercó a abrazarla, al mismo tiempo que la Fiera se distanciaba de él para que saludara primero a otra persona.
Entre risas incómodas, terminaron dándose en un abrazo y halagados entre quienes fueron pareja por 4 años.
Cabe destacar que esto se dio en medio de rumores de que el periodista estaría en una nueva relación, sin embargo, este mismo lo negó. Por su parte, desde hace unos días se ha comentado que Pamela habría terminado con Felipe Kast, por lo que ambos estarían solteros.