“Estaba mino”: Fran García-Huidobro descolocó a Pamela Díaz tras reflotar fallido momento amoroso - Chilevisión

La animadora de Primer Plano recordó una anécdota con la Fiera durante su matrimonio con Manuel Neira en 2006.

Francisca García-Huidobro fue la reciente invitada al programa Sin Editar de Pamela Díaz, donde sorprendió a la animadora al destapar una divertida anécdota juntas.

En medio de la entrevista, la conductora de Primer Plano recordó el matrimonio de Pamela con Manuel Neira en 2006, donde el vestido de novia habría llegado faltando 10 minutos para la ceremonia.

"Hubo tantas señales en ese matrimonio. Primero, partiendo por las palomas, el alisado de plancha de Manuel Neira... Hubo muchas señales", afirmó García-Huidobro.

El fallido cupido de Pamela Díaz con Fran García-Huidobro

Ante esto, la Fiera revivió otro momento que ocurrió ese día. "Tú te portaste mal en la fiesta", le enrostró a Fran.

"¿Por qué me porté mal?", preguntó la actriz. "Porque no pescaste al chiquillo", respondió Díaz, a lo que García-Huidobro lanzó un sincero comentario: "Tú querías que me emparejara con el Choro Navia".

Esta última frase descolocó a la exmodelo, quien no pudo aguantar la risa. "Le diste mi teléfono a su primo, y su primo me llamó para invitarme fuera del país", rememoró Fran.

Este intento de Pamela Díaz habría surgido después de que García-Huidobro, en un momento de sinceridad máxima, bromeó esa noche que "con dos pisco sour" igual tendría algo con Navia.

"Estaba mino, estaba bien físicamente, y esta otra se mandó ese comentario y yo agarré vuelo", explicó la conductora del espacio de YouTube sobre el recordado exseleccionado nacional.

Mira el momento acá: