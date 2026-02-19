Aumenta número de víctimas fatales por incendio en Renca: Confirman cuatro fallecidos - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric dio a conocer una nueva cifra de víctimas fatales por la explosión y posterior incendio tras choque de camión en la Región Metropolitana.

El presidente Gabriel Boric confirmó este jueves el fallecimiento de cuatro personas producto de la explosión y posterior incendio en la comuna de Renca.

De manera preliminar, se había informado de 15 lesionados, de los cuales varios se encuentran en riesgo vital. La cifra puede ir variando durante la jornada de acuerdo a los reportes de las autoridades.

Balance de Gabriel Boric

Desde Isla de Pascua, el madatario se refirió a la reciente tragedia ocurrida en Santiago, instancia donde también remarcó el despliegue de los servicios de emergencia en la zona.

Según consignó La Tercera, Boric detalló que las víctimas fatales eran parte de los vehículos que iban transitando por el sector al momento del accidente.

Además, a través de sus redes sociales la máxima autoridad informó que se comunicó con el alcalde de Renca, Claudio Castro, asegurando que las autoridades correspondientes se encuentran trabajando en el resguardo de los habitantes a raíz del humo.

"Mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia y mucha fuerza para los heridos, para que tengan una pronta recuperación", finalizó.