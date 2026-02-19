 Pdte. Boric envía condolencias a familias de fallecidos por explosión e incendio en Renca - Chilevisión
Minuto a minuto
Insólito registro: Revelan nuevo intento de secuestro en Independecia en menos de 24 horas A un mes del incendio: Intentan levantar una escuela modular en Punta de Parra antes del inicio de clases AHORA | Aumenta número de víctimas fatales por incendio en Renca: Confirman cuatro fallecidos Detallan riesgos por humo de explosión en Renca: Estos son los síntomas que advierte el Seremi de salud Pdte. Boric envía condolencias a familias de fallecidos por explosión e incendio en Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/02/2026 11:53

Pdte. Boric envía condolencias a familias de fallecidos por explosión e incendio en Renca

El mandatario compartió un mensaje para las víctimas del accidente. "Mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia", expresó.

Publicado por CHV Noticias

El presidente Gabriel Boric envió un mensaje a las familias de las personas que se vieron afectadas producto de la explosión y posterior incendio tras un choque en Renca.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que "me comuniqué con el alcalde Castro, tras la grave explosión e incendio en la comuna de Renca".

"Equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona", indicó el jefe de Estado que se encuentra en Isla de Pascua.

En la misma línea, expresó "mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia y mucha fuerza para los heridos, para que tengan una pronta recuperación".

De momento, según precisó presidencia, el número de fallecidos por el accidente se cifra en cuatro personas, mientras que los lesionados son 10, de los cuales 5 están en riesgo en vital.

De acuerdo a información de carabineros, la tragedia se inició cuando un camión que transportaba gas líquido perdió el control por causas que se investigan, impactando las barreras de contención y posteriormente con otro camión provocando una explosión.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Control Niño Sano: Quiénes pueden recibir $10 mil por 24 meses

Lo último

Lo más visto

Fuerte explosión y posterior incendio en Renca: Hay fallecidos y heridos

Durante la mañana de este jueves, se reportó una fuerte explosión en la comuna de Renca, donde actualmente se genera un gran incendio

19/02/2026

“Es una falta de respeto”: Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra

El mandatario aterrizó por primera vez en Isla de Pascua, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo.

19/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

El viernes 20, las comunas afectadas serán Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. 

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026