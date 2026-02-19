Pdte. Boric envía condolencias a familias de fallecidos por explosión e incendio en Renca - Chilevisión

El mandatario compartió un mensaje para las víctimas del accidente. "Mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia", expresó.

El presidente Gabriel Boric envió un mensaje a las familias de las personas que se vieron afectadas producto de la explosión y posterior incendio tras un choque en Renca.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que "me comuniqué con el alcalde Castro, tras la grave explosión e incendio en la comuna de Renca".

"Equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona", indicó el jefe de Estado que se encuentra en Isla de Pascua.

En la misma línea, expresó "mi solidaridad y condolencias a las familias y cercanos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia y mucha fuerza para los heridos, para que tengan una pronta recuperación".

De momento, según precisó presidencia, el número de fallecidos por el accidente se cifra en cuatro personas, mientras que los lesionados son 10, de los cuales 5 están en riesgo en vital.

De acuerdo a información de carabineros, la tragedia se inició cuando un camión que transportaba gas líquido perdió el control por causas que se investigan, impactando las barreras de contención y posteriormente con otro camión provocando una explosión.