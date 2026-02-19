Este es el lugar exacto en el que se desató la tragedia en Renca: Tres muertos y varios heridos - Chilevisión

La emergencia se produjo luego de que un camión que transportaba gas colisionara y estallara, lo que terminó por extenderse a empresas que operaban en el sector.

Tres fallecidos y una decena de heridos es el saldo que preliminarmente ha dejado la emergencia registrada durante la mañana en Renca.

De acuerdo a información preliminar, todo ocurrió por una gigantesca explosión que habría comenzado específicamente en la Ruta 5 Norte, en la intersección con General Velásquez.

Según Carabineros, el siniestro se produjo luego que un camión que transportaba gas colisionara con otro vehículo, provocando un estallido y una onda expansiva.

La dispersión del producto inflamable alcanzó a otros vehículos de la vía, pero también se habría extendido a empresas que operaban en el sector, concretamente en calle Los Atacameños con Avenida Fresia.

Este es el lugar exacto en el que se desató la tragedia en Renca