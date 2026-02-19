 Encuentra cuerpo enterrado en casa de Estación Central: Tendría relación a facción del Tren de Aragua - Chilevisión
Minuto a minuto
Allanan domicilios de exejecutivos de Codelco en investigación por tragedia en El Teniente Encuentra cuerpo enterrado en casa de Estación Central: Tendría relación a facción del Tren de Aragua “Un compañero se quemó, fue horrrible”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca Insólito registro: Revelan nuevo intento de secuestro en Independecia en menos de 24 horas A un mes del incendio: Intentan levantar una escuela modular en Punta de Parra antes del inicio de clases
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/02/2026 13:41

Encuentra cuerpo enterrado en casa de Estación Central: Tendría relación a facción del Tren de Aragua

Preliminarmente, la víctima sería un sujeto venezolano que fue secuestrado en octubre del 2025.

Publicado por Josefina Vera
La noche de este miércoles, personal del la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) encontró el cadáver de un hombre al interior de una maleta en un cité de Estación Central.
De acuerdo con el subprefecto Hassel Barrientos dicha maleta se encontraba enterrada a un metro y medio de profundidad al interior de una habitación de la casa.
Dicho descubrimiento se logró tras investigar esta vivienda de gran interés criminalístico, en donde se ubicaba, aparentemente, el cuerpo de un sujeto que había estado desaparecido por meses.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

Se trataría de un joven de 20 años, de nacionalidad venezonala, el cual fue denunciado por presunta desgracia por su madre.

Sin embargo, a lo largo de la investigación se dio a conocer que el sujeto habría sido secuestrado por Los Mapaches, una facción del Tren de Aragua, con quienes habrían tenido relación la víctima.

"Es probable, todo indica que sí, que se conocían víctima y victimario, y probablemente esta persona fue citada a este lugar", explicó el subprefecto Barrientos.

Por esto último es que se estima que algunos de los implicados en su muerte, serían sujetos que ya cumplen condena por otros delitos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Control Niño Sano: Quiénes pueden recibir $10 mil por 24 meses

Lo último

Lo más visto

“Un compañero se quemó, fue horrrible”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca

CHV Noticias conversó con dos testigos que se encontraban en una empresa ubicada en el sector incendiado. Ambos relataron cómo vivieron los duros momentos durante el siniestro.

19/02/2026

Fuerte explosión y posterior incendio en Renca: Hay fallecidos y heridos

Durante la mañana de este jueves, se reportó una fuerte explosión en la comuna de Renca, donde actualmente se genera un gran incendio

19/02/2026

“Es una falta de respeto”: Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra

El mandatario aterrizó por primera vez en Isla de Pascua, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo.

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026