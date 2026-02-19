Encuentra cuerpo enterrado en casa de Estación Central: Tendría relación a facción del Tren de Aragua - Chilevisión

Preliminarmente, la víctima sería un sujeto venezolano que fue secuestrado en octubre del 2025.

encontró el cadáver de un hombre al interior de una maleta en un cité de La noche de este miércoles, personal del la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI)en un cité de Estación Central.

De acuerdo con el subprefecto Hassel Barrientos dicha maleta se encontraba enterrada a un metro y medio de profundidad al interior de una habitación de la casa.

Dicho descubrimiento se logró tras investigar esta vivienda de gran interés criminalístico, en donde se ubicaba, aparentemente, el cuerpo de un sujeto que había estado desaparecido por meses.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

Se trataría de un joven de 20 años, de nacionalidad venezonala, el cual fue denunciado por presunta desgracia por su madre.

Sin embargo, a lo largo de la investigación se dio a conocer que el sujeto habría sido secuestrado por Los Mapaches, una facción del Tren de Aragua, con quienes habrían tenido relación la víctima.

"Es probable, todo indica que sí, que se conocían víctima y victimario, y probablemente esta persona fue citada a este lugar", explicó el subprefecto Barrientos.

Por esto último es que se estima que algunos de los implicados en su muerte, serían sujetos que ya cumplen condena por otros delitos.