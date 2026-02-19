Encuentra cuerpo enterrado en casa de Estación Central: Tendría relación a facción del Tren de Aragua - Chilevisión

Preliminarmente, la víctima sería un sujeto venezolano que fue secuestrado en octubre del 2025.
Se trataría de un joven de 20 años, de nacionalidad venezonala, el cual fue denunciado por presunta desgracia por su madre.
Sin embargo, a lo largo de la investigación se dio a conocer que el sujeto habría sido secuestrado por Los Mapaches, una facción del Tren de Aragua, con quienes habrían tenido relación la víctima.
"Es probable, todo indica que sí, que se conocían víctima y victimario, y probablemente esta persona fue citada a este lugar", explicó el subprefecto Barrientos.
Por esto último es que se estima que algunos de los implicados en su muerte, serían sujetos que ya cumplen condena por otros delitos.