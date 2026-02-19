Cortes de agua afectarán a la RM en pocas horas: Revisa si tu comuna está en la lista - Chilevisión

En su totalidad, se trata de interrupciones programadas con antelación por la compañía, con el objetivo de realizar mantenciones y otros trabajos.

Aguas Andinas dio a conocer el detalle de los sectores de la Región Metropolitana que durante las próximas horas sufrirán cortes de suministro.

Las comunas afectadas son Puente Alto, Santiago y Recoleta.

Puente Alto: desde las 15:00 horas (del jueves 19 de febrero) hasta las 02:00 horas (del viernes 20 de febrero).

Santiago: desde las 15:00 horas (del jueves 19 de febrero) hasta las 02:00 horas (del viernes 20 de febrero).

Recoleta: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas del jueves 19 de febrero.