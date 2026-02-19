A un mes del incendio: Intentan levantar una escuela modular en Punta de Parra antes del inicio de clases - Chilevisión

A un mes del incendio que afectó la localidad de Punta de Parra en la comuna de Tomé, organizaciones buscan levantar una escuela modular para los niños que perdieron su lugar de estudio y deben volver a clases a mediados marzo.

Actualmente, excavadoras y camiones se encuentran retirando escombros y estructuras quemadas. El lugar que contaba con tres patios, un gimnasio y múltiples salas de clases, fue arrasado por el fuego y quedó completamente destruido.

El colegio llevaba recién dos años construido, pues anteriormente los estudiantes asistían a clases en una "casa de madera", contó una funcionaria. "Los niños estaban felices con su escuela nueva".

Fueron diez años de lucha por obtener un espacio digno que terminó en un panorama desolador. No obstante, la comunidad encontró algo de esperanza en una escuela modular.

"Gracias a nuestra campaña ya comenzamos las obras de reconstrucción, pero de una escuela de emergencia. Nuestro objetivo es llegar a marzo con la inauguración de la nueva escuela de Punta de Parra", expresó Nicolás Canales, director operativo de Desafío Levantemos Chile.

Además, explicó en qué consiste la nueva infrastructura: "Módulos que se mandan a construir y en paralelo hacemos la obra gruesa. Luego, lo conectamos y eso nos permite que en 45 días inauguremos la escuela". De este modo, el 25 de febrero recibirán el primer módulo de 50.

Una apoderada del colegio comentó que los niños "entienden que va a ser un proceso más largo, pero que también van a retroceder con la escuela modular. Ellos ya habían estudiado así, es volver a adaptarse a lo de antes".

Es por esto que, de acuerdo a información del Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública se encuentra en proceso de contratación de consultoría para la actualización del diseño de la escuela definitiva.