El escándalo que golpea a la realeza británica: ¿Por qué fue arrestado el expríncipe Andrés? - Chilevisión

El hijo de Isabel II se encuentra bajo investigación por una presunta participación en la red de delitos sexuales de Jeffrey Epstein. "Nadie está por encima de la ley", expresó el fiscal general de Inglaterra.

Este jueves, la policía de Inglaterra detuvo al expríncipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida. Andrew Mountbatten-Windsor, quien además se encuentra cumpliendo 66 años, está implicado en el caso Epstein, razón por la que fue arrestado.

Según testigos del hecho, al menos ocho agentes participaron en la intervención, entrando al lugar donde se encontraba el hermano del rey Carlos III con equipos informáticos.

El vínculo del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

El expríncipe arrastra años de controversia por su vínculo con el estadounidense Jeffrey Epstein. Actuamente, se encuentra bajo investigación por una presunta participación en la red de delitos sexuales del fallecido millonario.

El debate de este caso en el Reino Unido ha aumentado tras la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales aparece el nombre del expríncipe quien tuvo que renunciar a sus títulos reales en octubre de 2025, producto de la presión de la monarquía al verse salpicada con este escándalo sexual.

Además, a partir de algunos correos electrónicos, se apunta a que el hijo de Isabel II podría haber compartido a Epstein información sensible del gobierno británico. Eso habría ocurrido cuando fue Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.

El fiscal general de Inglaterra, Stephen Parkinson, comentó en una entrevista con The Sunday Times que "nadie está por encima de la ley. Mi trabajo es hacerla cumplir y lo hago sin temor ni favoritismo, sin que esto afecte a la condición jurídica de la persona en cuestión".

Realidades disímiles

Este escándalo es un golpe fuerte a la realeza británica, una de las familias más poderosas alrededor del mundo. Sin embargo, no es el caso de Estados Unidos, pues su mandatario también se vio involucrado en los archivos desclasificados respecto a Epstein.

La publicación de distintos tipos de evidencia de la red de delitos sexuales que operaba en el país norteamericano, incluía el nombre del presidente Donald Trump. Aún así, no ha sido puesto a disposición de la justicia, como ocurrió este jueves con la detención del expríncipe Andrés.

"Eso no nos permite necesariamente procesar a nadie", señaló el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, tras declarar concluida la investigación al mandatario estadounidense. Sin embargo, medios internacionales como BBC Mundo, consignan que el nombre de Trump aparece más de seis mil veces en los documentos, en los que Epstein y sus asociados lo mencionaban con frecuencia.