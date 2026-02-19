 Policía británica detiene a expríncipe Andrés bajo sospecha de “mala conducta” - Chilevisión
19/02/2026 07:52

Policía británica detiene a expríncipe Andrés bajo sospecha de “mala conducta”

Andrew Mountbatten-Windsor, quien fuera integrante de la realeza británica hasta su expulsión, fue arrestado bajo la sospecha de conducta indebida.

La política británica concretó hace pocos minutos la detención del expríncipe Andrés, en pleno escándalo por el caso Epstein.

De acuerdo a información de BBC, el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor se produjo en su residencia en Sandringham bajo la sospecha de "mala conducta en un cargo público".

El operativo policial también incluyó allanamientos en Berkshire y Norfolk.

Recordemos que al expríncipe Andrés se le retiraron los títulos nobiliarios por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. 

