Policía británica detiene a expríncipe Andrés bajo sospecha de “mala conducta” - Chilevisión

La política británica concretó hace pocos minutos la detención del expríncipe Andrés, en pleno escándalo por el caso Epstein.

De acuerdo a información de BBC, el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor se produjo en su residencia en Sandringham bajo la sospecha de "mala conducta en un cargo público".

El operativo policial también incluyó allanamientos en Berkshire y Norfolk.

Recordemos que al expríncipe Andrés se le retiraron los títulos nobiliarios por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.