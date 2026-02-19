Descartó explosión y falta de de seguridad: Experto explicó cómo se desató la tragedia en Renca - Chilevisión

Patricio Guzmán, líder del Grupo de Trabajo Operacional de Materiales Peligrosos GTO HAZMAT de Bomberos, conversó con CHV Noticias y analizó cómo se gestó la explosión y posterior incendio en Renca.

El hecho ocurrió en un sector empresarial en la mencionada comuna tras el choque de un camión que transportaba gas licuado y provocó la muerte de al menos cuatro personas y dejó a otras 15 lesionadas.

El experto profundizó en qué fue lo pudo haber fallado en la tragedia y fue enfático en señalar que no fue por falta de medidas de seguiradad del vehículo de mayor tamaño.

“Esto es gas de licuado de petróleo y bajo esta premisa, las medidas de seguridad funcionan, pero el impacto que genera sobre la barrera lo que hace es romper el manto, que es la parte de afuera del cilindro y genera un escape de gas violento”, explicó

Según el Guzmán, este escape “lo que hace es encontrar en algún minuto un punto de ignición, una fuente de calor o algo que genere una chispa… Comprenderán que había vehículos en movimiento, el propio camión, la temperatura que tenían las baterías, las empresas cercanas y eso deflagó el gas y generó un llamazo gigante que encendió todo lo que estaba alrededor.

Cómo se gestó la tragedia en Renca

El funcionario de Bomberos aseguró que técnicamente “no hay una falla de los elementos de control del camión para transportar el gas”.

Por otra parte, aclaró que “aquí no hubo una explosión, el concepto es distinto en función de lo que ocurrió. Aquí lo que hubo fue una inflamación súbita de todos los gases que se encontraban escapando rápidamente desde el interior del camión”.

Es decir que esto se inflamó con tal rapidez y violencia que se generó una onda expansiva similar a como si hubiese sido una explosión. “No es que el estanque haya estallado, sino que hubo una inflamación muy violenta”, comentó.