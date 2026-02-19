Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis - Chilevisión

El Ministerio Público confirmó la muerte del conductor del camión que explotó este jueves en Renca, dejando cuatro personas fallecidas y 17 heridos hasta ahora.

Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, la víctima se trata del hombre que conducía el camión de la empresa Gasco, el que trasladaba gas licuado de petróleo.

El hecho se registró a eso de las 8 de la mañana en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez.

La principal hipótesis sobre explosión en Renca

Respecto a las primeras indagatorias, Cañas sostuvo que “la hipótesis naturalmente es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores".

"De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor”, agregó.

Asimismo, la persecutora indicó que “nos preocupan particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza".

"Por lo tanto, la idea es tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con sus familias y no que se enteren a través de medios de prensa”, aseveró.

Declaración pública de Gasco

A través de un comunicado, la empresa se refirió al trágico accidente que terminó con la muerte de uno de sus trabajadores.

"Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de GASCO GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible", señalaron.

Además, afirmó que tras enterarse de lo ocurrido, personal de Gasco concurrió al lugar "con el fin de colaborar en el control de la emergencia".

"Junto con ello, estamos recabando todos los antecedentes del caso, para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos", añadieron.

En ese sentido, afirman que "como compañía lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas".

"GASCO GLP S.A. seguirá comunicando y aportando toda la información pertinente a las autoridades, familias afectadas y a la comunidad", concluyó la compañía.