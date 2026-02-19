 Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas Incendio en taller de autos provoca gran columna de humo en Quinta Normal Descartó explosión y falta de de seguridad: Experto explicó cómo se desató la tragedia en Renca Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo” Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/02/2026 15:11

Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis

Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, una de las víctimas fatales es el hombre que conducía el vehículo de la empresa Gasco.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio Público confirmó la muerte del conductor del camión que explotó este jueves en Renca, dejando cuatro personas fallecidas y 17 heridos hasta ahora.

Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, la víctima se trata del hombre que conducía el camión de la empresa Gasco, el que trasladaba gas licuado de petróleo.

El hecho se registró a eso de las 8 de la mañana en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez.

La principal hipótesis sobre explosión en Renca

Respecto a las primeras indagatorias, Cañas sostuvo que “la hipótesis naturalmente es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores".

"De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor”, agregó.

Asimismo, la persecutora indicó que “nos preocupan particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza".

"Por lo tanto, la idea es tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con sus familias y no que se enteren a través de medios de prensa”, aseveró.

Declaración pública de Gasco

A través de un comunicado, la empresa se refirió al trágico accidente que terminó con la muerte de uno de sus trabajadores.

"Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de GASCO GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible", señalaron.

Además, afirmó que tras enterarse de lo ocurrido, personal de Gasco concurrió al lugar "con el fin de colaborar en el control de la emergencia".

"Junto con ello, estamos recabando todos los antecedentes del caso, para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos", añadieron.

En ese sentido, afirman que "como compañía lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas".

"GASCO GLP S.A. seguirá comunicando y aportando toda la información pertinente a las autoridades, familias afectadas y a la comunidad", concluyó la compañía.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Control Niño Sano: Quiénes pueden recibir $10 mil por 24 meses

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis

Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, una de las víctimas fatales es el hombre que conducía el vehículo de la empresa Gasco.

19/02/2026

“Un compañero se quemó, fue horrible”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca

CHV Noticias conversó con dos testigos que se encontraban en una empresa ubicada en el sector incendiado. Ambos relataron cómo vivieron los duros momentos durante el siniestro.

19/02/2026

Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo”

Un cazanoticias envió un video a CHV Noticias que muestra una larga línea de fuego tras lo que fue descrito como una explosión registrada en la Ruta 5 Norte, a la altura de Renca.

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026
Publicidad