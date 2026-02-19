 ¿Quién es Antonella Henríquez? La artista circense confirmada en la nueva temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión
19/02/2026 16:52

¿Quién es Antonella Henríquez? La artista circense confirmada en la nueva temporada de Fiebre de Baile

La joven fue anunciada este jueves junto al ex chico reality Nicolás Solabarrieta y al comediante Felipe Izquierdo como los nuevos participantes del estelar de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Chilevisión confirmó que la artista circense Antonella Henríquez será parte de la nueva temporada de Fiebre de Baile.

La joven fue anunciada junto al ex chico reality Nicolás Solabarrieta y el comediante Felipe Izquierdo, sumándose a otros nombres como Vale Roth, José Antonio Raffo, Botota Fox, Gonzalo Valenzuela y Karen Paola, entre otros.

¿Quién es Antonella Henríquez, la nueva confirmada a Fiebre de Baile?

Antonella tiene 22 años y es hija de Christian Henríquez, el comediante detrás del querido personaje Ruperto.

Según ha contado en entrevistas, partió su carrera artística a muy temprana edad. Se preparó desde los 6 años y luego, a los 13, se incorporó como trapecista oficial en el circo de su padre.

“Toda mi vida he estado en el circo porque mi familia es de circo. Cuando uno es chico, no ve esto como un trabajo, sino como un juego y quieres estar en la pista, en la cama elástica, en el trapecio”, dijo en una entrevista con LUN.

No es un rostro desconocido en la televisión. En 2022 participó en el programa Talento Rojo de TVN, donde mostró todas sus habilidades como artista circense.

Actualmente, estudia la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas. Además, se potencia como influencer, con miles de seguidores en Instagram y TikTok.

