VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas - Chilevisión

Un impactante registro grabado en primera persona muestra el momento exacto en que el fuego, producto de la denominada explosión ocurrida en Renca, alcanzó a un vehículo que se encontraba en el sector.

En el video se puede ver cómo las llamas avanzan rápidamente hasta llegar a la calle, donde transitaba la camioneta blanca desde la cual se ejecutó la grabación.

Las llamaradas impactaron en la parte frontal del auto, que actuó como una barrera que protegió a los pasajeros que iban al interior.

Junto a lo anterior, se aprecia que el auto alcanza a retroceder para evitar un mayor impacto de las llamas.

La tragedia de Renca

Al cierre de esta nota, se ha confirmado el lamentable fallecimiento de cuatro personas, entre ellas el conductor del camión volcado que transportaba gas licuado.

Además, se han reportado 17 personas heridas, quienes han sufrido lesiones producto de las quemaduras y el impacto en distintos niveles de gravedad.

El cuerpo de bomberos aún está intentando apagar los restos del fuego, y los servicios de emergencia se encuentran desplegados en la zona.