 Incendio en taller de autos provoca gran columna de humo en Quinta Normal - Chilevisión
19/02/2026 16:51

Incendio en taller de autos provoca gran columna de humo en Quinta Normal

Según relataron testigos en el lugar, la emergencia se habría originado en una empresa de tapicería para vehículos en la que también había trabajadores realizando soldaduras.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal se encuentra tabajando en el combate de un incendio estructural.

El siniestro se desarrolla entre las avenida José Joaquin Perez y Antonio Abner de la mencionada comuna y hay un importante riesgo de propagación a casas cercanas.

Según información preliminar, el fuego se originó al interior de una taller de vehículos relacionado al rubro de tapiz y pintura. 

De acuerdo a lo que indicaron testigos en Contigo en Directo, se escuchó una fuerte explosión en el lugar y posteriormente se propagaron las llamas.

Sumadado a eso, se produjo una gran columna de humo que es visible desde varios puntos de la zona norponiente de la capital. 

Relatos de vecinos del lugar apuntaron a que en el lugar donde se originó el fuego funcionaba tanto el taller de tapicería y también habría trabajadores realizando soldaduras, lo que podría haber procovado la emergencia. 

Los autos que se encontraban al interior del taller fueron alcanzados por las llamas y presentan daños de diversa consideración.

