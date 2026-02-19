Bono Control Niño Sano: Quiénes pueden recibir $10 mil por 24 meses - Chilevisión

Este aporte monetario es compatible con otros beneficios estatales destinados a mejorar la calidad de vida de las personas.
El Bono por Control Niño Sano es un beneficio estatal destinado a las familias con niños menores de 6 años, el cual se entrega mensualmente por hasta 24 meses, siempre y cuando este al día con los controles de salud.
Con un monto de $10.000 por carga familiar, este aporte es compatible con otros beneficios monetarios.
Si bien este beneficio no es postulable, para acceder al Bono Control Niño Sano las familias deben cumplir con una serie de requisitos, estos son:
En caso de que el niño/a permanezca al programa Familias, el cuidador o cuidadora debe presentar el carnet de salud del niño debidamente timbrado en su municipio.
Si pertenece al programa Abriendo Caminos, el documento tendrá que ser presentado ante el ente ejecutor.