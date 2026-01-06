 Estado paga a familias que mantengan al día el Control de Salud Niño Sano: Cómo recibir el bono - Chilevisión
06/01/2026 18:41

Estado paga a familias que mantengan al día el Control de Salud Niño Sano: Cómo recibir el bono

Todos los meses el Gobierno entrega el Bono por Control Niño Sano, un incentivo a familias que cumplan con ciertos requisitos que involucran a niños y niñas de hasta 6 años.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Control Niño Sano es un beneficio que se otorga mensualmente, durante 24 meses, a los hogares participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, siempre y cuando demuestren estar al día con el control de salud.

Vale recordar que el Bono Control Niño Sano es compatible con el Bono Protección y Bono Base Familiar, por lo que se paga durante las mismas fechas, con el fin de fortalecer económicamente a las familias.  

Requisitos para el Bono Control Niño Sano 2026

Para acceder al Bono Control Niño Sano, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, la familia debe:

    • Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, ambos asociados a los programas de acompañamiento del Estado.
    • Contar con integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del 2026. Y junto a ello, se exige que el adulto responsable firme una carta de compromiso y el Plan de Intervención.
    • Acreditar que el control de salud del niño o niña esté vigente, según el procedimiento definido por cada municipalidad.

¿Cuál es el monto del Bono Control Niño Sano?

El año pasado el bono ascendió a $10.000 mensual por niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados, siendo compatible con cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado.

Cada familia elige la forma en que recibe el beneficio, ya sea a través de un depósito electrónico, Cuenta RUT o a través de un pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y Banco Estado correspondiente al domicilio del usuario.

¿Cómo acreditar el control del niño o niña?

En el caso de que el menor permanece al programa Familias, sus cuidadores deberán presentar el carnet de salud del niño debidamente timbrado en su municipio. Si pertenece al programa Abriendo Caminos, el documento tendrá que ser presentado ante el ente ejecutor.

