 “Jamás fue xenofobia”: Chilenos repletan de mensajes a George Harris tras rutina de Esteban Düch en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan nueva cámara de la fuga de reo: Burló a los gendarmes que lo perseguían EXCLUSIVO: Revelan momento exacto en que reo se fuga del juzgado de Colina Tras escuchar su condena: Reo se fugó esposado de manos desde el Juzgado de Garantía de Colina “No anda nada solo”: Pdte. Boric blinda a ministro Muñoz tras polémica con EEUU por cable submarino Cámaras de seguridad muestran el accidente vehicular que protagonizó Fran Maira: Será formalizada este miércoles
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/02/2026 10:24

“Jamás fue xenofobia”: Chilenos repletan de mensajes a George Harris tras rutina de Esteban Düch en Viña 2026

Tras la exitosa presentación del comediante venezolano en la Quinta Vergara, usuarios en redes sociales se volcaron a la cuenta de George Harris para reprocharle su desastroso paso en 2025.

Publicado por CHV Noticias

La exitosa rutina de Esteban Düch en Viña 2026 reflotó las críticas y comentarios contra su compatriota George Harris, quien un año antes fue protagonista de una de las últimas y más grandes polémicas en la Quinta Vergara. 

En poco más de una hora, Düch conquistó al 'Monstruo' y se llevó las dos gaviotas gracias a una rutina en la que se centró en migración y los choques culturales en Chile.

Tras el éxito de su rutina en Viña, de inmediato el público del certamen y los usuarios en redes sociales recordaron el desastroso paso de su compatriota George Harris hace un año. En ese entonces, Harris dejó el escenario entre pifias y abucheos, criticando a la producción del festival y acusando al público de "xenofobia". 

Chilenos repletan de comentarios a George Harris tras rutina de Esteban Duch

Casi a la misma hora del show de Düch, George Harris subió una publicación junto a Marko —otro comediante venezolano—, la que no tardó en llenarse de comentarios de chilenos.

En cuestión de minutos, el posteo se repletó de gente que recordó y reprochó su presentación de hace un año en el evento viñamarino. 

"Aprende de Esteban Düch de cómo dar una rutina en el Festival", "¿Estás viendo Viña? Hay un venezolano triunfando" o "Se está llevando las primeras gaviotas a Venezuela en este momento" fueron algunos de los mensajes que en masa recibió el comediante avecindado en Estados Unidos.

También hubo usuarios que fueron más allá y recordaron la controversia que desató con sus acusaciones contra el público chileno: "Jamás fue xenofobia", le escribieron. Asimismo, hubo quienes le dejaron las tradicionales recetas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave

Los equipos policiales están trabajando en las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.

25/02/2026

Abrazado a su dueño: Un chihuahua fue el único sobreviviente de accidente aéreo en Perú

La mascota fue hallada "aferrada" al cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, una de las 15 víctimas fatales del siniestro.

25/02/2026

“El más sanguinario y violento”: Quién es “El Sapo”, el narco que corre con ventaja para suceder a “El Mencho”

Los expertos temen que la disputa del poder provoque una espiral de violencia en ese país.

25/02/2026

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

La llegada de mañanas luminosas y atardeceres tempranos ya tiene fecha. Entérate acá cuándo se cambia la hora en Chile este 2026 y qué hacer con tus dispositivos.

25/02/2026