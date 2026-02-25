“Jamás fue xenofobia”: Chilenos repletan de mensajes a George Harris tras rutina de Esteban Düch en Viña 2026 - Chilevisión

Tras la exitosa presentación del comediante venezolano en la Quinta Vergara, usuarios en redes sociales se volcaron a la cuenta de George Harris para reprocharle su desastroso paso en 2025.

La exitosa rutina de Esteban Düch en Viña 2026 reflotó las críticas y comentarios contra su compatriota George Harris, quien un año antes fue protagonista de una de las últimas y más grandes polémicas en la Quinta Vergara.

En poco más de una hora, Düch conquistó al 'Monstruo' y se llevó las dos gaviotas gracias a una rutina en la que se centró en migración y los choques culturales en Chile.

Tras el éxito de su rutina en Viña, de inmediato el público del certamen y los usuarios en redes sociales recordaron el desastroso paso de su compatriota George Harris hace un año. En ese entonces, Harris dejó el escenario entre pifias y abucheos, criticando a la producción del festival y acusando al público de "xenofobia".

Chilenos repletan de comentarios a George Harris tras rutina de Esteban Duch

Casi a la misma hora del show de Düch, George Harris subió una publicación junto a Marko —otro comediante venezolano—, la que no tardó en llenarse de comentarios de chilenos.

En cuestión de minutos, el posteo se repletó de gente que recordó y reprochó su presentación de hace un año en el evento viñamarino.

"Aprende de Esteban Düch de cómo dar una rutina en el Festival", "¿Estás viendo Viña? Hay un venezolano triunfando" o "Se está llevando las primeras gaviotas a Venezuela en este momento" fueron algunos de los mensajes que en masa recibió el comediante avecindado en Estados Unidos.

También hubo usuarios que fueron más allá y recordaron la controversia que desató con sus acusaciones contra el público chileno: "Jamás fue xenofobia", le escribieron. Asimismo, hubo quienes le dejaron las tradicionales recetas.