Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj - Chilevisión

25/02/2026 12:07

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

La llegada de mañanas luminosas y atardeceres tempranos ya tiene fecha. Entérate acá cuándo se cambia la hora en Chile este 2026 y qué hacer con tus dispositivos.

Publicado por CHV Noticias

A pocos días de que se acabe el mes de marzo, muchos ya comienzan a preguntarse por el fin del verano, tanto por las altas temperaturas como por el cambio de horario.

Recordemos que en el Decreto 224, firmado por el presidente Gabriel Boric, se establecieron todos los cambios de hora desde 2022 hasta este año, siendo precisamente el último el fijado para abril próximo.

¿Cuándo es el último cambio de hora en Chile?

El horario de verano continuará vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora

Llegado ese momento, los relojes se deberán retrasar una hora, es decir, desde las 00:00 a las 23:00 horas.

Lo anterior provocará mañanas más luminosas y atardeceres más tempranos.

Cabe recordar que esto rige en todo el Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en donde se mantendrá el horario vigente.

En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.

