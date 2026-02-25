 Camila Vallejo respaldó a ministro Muñoz y calificó sanción de EE.UU como “unilateral, arbitraria e injustificada” - Chilevisión
25/02/2026 13:20

Camila Vallejo respaldó a ministro Muñoz y calificó sanción de EE.UU como “unilateral, arbitraria e injustificada”

“El ministro jamás, ni nuestro gobierno, ni ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación”, sentenció la vocera de Gobierno.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, la ministra Secretaria General del Gobierno, Camila Vallejo, respondió al embajador de Estados Unidos, Jason Judd por el caso del cable submarino Chile-China.

Esto, luego de que el embajador estadounidense tildara como "irrisoria" la reacción de las autoridades en nuestro país por haber revocado el visado a tres diplomáticos chilenos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, argumentando que la firma del decreto ponía en riesgo la seguridad de la región.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

“Los adjetivos que ha aplicado el embajador, obviamente creo que están fuera del lenguaje diplomático que esperaríamos nosotros como país”, señaló Vallejo en una entrevista con Radio Sonar FM.

La ministra explicó que, dentro de la relación histórica y comercial que mantiene Chile con Estados Unidos, los reparos sobre cualquier temática siempre se han hecho a través de los canales formales.

En esa misma línea, comentó que, tras la cancelación de la visa del ministro Muñoz, ellos expresaron su malestar mediante la vía diplomática.

La ministra Vallejo hizo hincapié en que el cable submarino Chile-China Express de la empresa China Mobile está en etapa de evaluación y la firma del decreto, que posteriormente fue retirado, corresponde al primero de 13 pasos.

"Estados Unidos aplica una sanción a nuestro juicio totalmente unilateral, arbitraria e injustificada porque acusa e imputa a nuestra autoridad, un ministro de Estado de Chile, de afectar o poner en riesgo la seguridad de la región", sentenció la vocera de Gobierno.

Finalmente, la ministra concluyó: “El ministro jamás, ni nuestro gobierno, ni ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación” y aseguró que tanto el Ejecutivo como el ministro Muñoz actuaron con "prudencia" y "responsabilidad".

