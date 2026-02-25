Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave - Chilevisión

Los equipos policiales están trabajando en las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.

Durante la noche de este miércoles, la cantante Fran Maira protagonizó un accidente vehicular en la comuna de Lo Barnechea, tras chocar en su vehículo con una motocicleta.

El conductor del vehículo menor permanece actualmente en un centro asistencial en estado grave y los equipos policiales trabajan para recabar antecedentes que permitan esclarecer los hechos.

Los antecedentes del accidente vehicular

La situación se produjo cerca de las 23:00 horas en la intersección de Avenida La Dehesa con calle El Roble, en un cruce regulado con semáforo de tres tiempos.

El conductor de la motocicleta presenta diversas lesiones, entre ellas una fractura en el cráneo, lo que lo mantiene internado en un centro asistencial.

Al respecto, Carabineros detalló: "Se registró un accidente en el tránsito con la participación de un vehículo y una motocicleta. Producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado al centro asistencial donde se encuentra grave".

En esa misma línea, agregaron: "La conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial. Por otra parte, la Fiscalía instruyó la concurrencia de la SIAT para levantar evidencias y esclarecer la dinámica y las responsabilidades del siniestro".

Finalmente, Alejandro Maira, padre de la cantante, hizo hincapié en que se están siguiendo los procedimientos correspondientes y concluyó: "Lo más importante es que la persona que tuvo el accidente, que venía en el vehículo menor, esté en buenas condiciones".