 Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan nueva cámara de la fuga de reo: Burló a los gendarmes que lo perseguían EXCLUSIVO: Revelan momento exacto en que reo se fuga del juzgado de Colina Tras escuchar su condena: Reo se fugó esposado de manos desde el Juzgado de Garantía de Colina “No anda nada solo”: Pdte. Boric blinda a ministro Muñoz tras polémica con EEUU por cable submarino Cámaras de seguridad muestran el accidente vehicular que protagonizó Fran Maira: Será formalizada este miércoles
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/02/2026 10:31

Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave

Los equipos policiales están trabajando en las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este miércoles, la cantante Fran Maira protagonizó un accidente vehicular en la comuna de Lo Barnechea, tras chocar en su vehículo con una motocicleta.

El conductor del vehículo menor permanece actualmente en un centro asistencial en estado grave y los equipos policiales trabajan para recabar antecedentes que permitan esclarecer los hechos.

Los antecedentes del accidente vehicular

La situación se produjo cerca de las 23:00 horas en la intersección de Avenida La Dehesa con calle El Roble, en un cruce regulado con semáforo de tres tiempos.

El conductor de la motocicleta presenta diversas lesiones, entre ellas una fractura en el cráneo, lo que lo mantiene internado en un centro asistencial.

Al respecto, Carabineros detalló: "Se registró un accidente en el tránsito con la participación de un vehículo y una motocicleta. Producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado al centro asistencial donde se encuentra grave".

En esa misma línea, agregaron: "La conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial. Por otra parte, la Fiscalía instruyó la concurrencia de la SIAT para levantar evidencias y esclarecer la dinámica y las responsabilidades del siniestro".

Finalmente, Alejandro Maira, padre de la cantante, hizo hincapié en que se están siguiendo los procedimientos correspondientes y concluyó: "Lo más importante es que la persona que tuvo el accidente, que venía en el vehículo menor, esté en buenas condiciones".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave

Los equipos policiales están trabajando en las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.

25/02/2026

Abrazado a su dueño: Un chihuahua fue el único sobreviviente de accidente aéreo en Perú

La mascota fue hallada "aferrada" al cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, una de las 15 víctimas fatales del siniestro.

25/02/2026

“El más sanguinario y violento”: Quién es “El Sapo”, el narco que corre con ventaja para suceder a “El Mencho”

Los expertos temen que la disputa del poder provoque una espiral de violencia en ese país.

25/02/2026

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

La llegada de mañanas luminosas y atardeceres tempranos ya tiene fecha. Entérate acá cuándo se cambia la hora en Chile este 2026 y qué hacer con tus dispositivos.

25/02/2026