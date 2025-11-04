“La veo pararse...”: Desclasifican gesto de Fran Maira tras tenso momento en Miss Mundo Chile - Chilevisión

La cantante urbana, que se encontraba en el público para apoyar a su hermana Macarena Maira, tuvo un aplaudido gesto tras la descompensación de una de las candidatas.

Fran Maira auxilió a una de las candidatas a Miss Mundo Chile, luego que sufriera una descompensación en medio de la semifinal emitida en vivo por Chilevisión.

Se trata de la representante de Lampa, Andrea Ortíz, quien se desmayó justo cuando estaban anunciando a las finalistas del certamen.

En ese momento, Ortiz fue socorrida por sus compañeras y la jurado de ¿Cuánto vale el show?, quien se encontraba en el público para apoyar a su hermana Macarena Maira.

El gesto de Fran Maira con candidata desmayada en Miss Mundo Chile

Según imágenes viralizadas en redes sociales, la cantante urbana se subió al escenario para ayudar a la joven.

En entrevista con el podcast Buenas Tardes Amikas, la candidata de Las Condes, Ignacia Fernández, relató el momento y confirmó el gesto de Maira.

"Yo no caché porque justo estaba mirando para el otro lado y de repente veo a la Fran Maira pararse corriendo y digo '¿qué pasó?'", señaló Fernández, conocida por su talento como cantante de metal.

"Me doy vuelta, la vi en el suelo y fui directo, porque yo sufro de disautonomía y sé qué hacer frente a un desmayo", agregó.

No fue la única candidata que vivió una situación similar, ya que la representante de Villarrica también debió abandonar el escenario tras descompensarse.

"Fue duro, muchas estaban nerviosas y ansiosas por toda la presión que estaban recibiendo en redes sociales", señaló Fernández.